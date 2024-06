Elon Musk nie jest zwolennikiem najnowszych pomysłów Apple, związanych z wprowadzeniem funkcji opracowanych przez OpenAI. Milioner zagroził, że zabroni wnoszenia takich urządzeń do swoich firm i będzie je umieszczał w klatce Faradaya.

Konferencja Apple WWDC 2024 nie przyniosła zbyt wielu nowości, ale na pewno nie można odmówić jej jednego - producent (w końcu) integruje swoje urządzenia ze sztuczną inteligencją. Apple podjęło współpracę z OpenAI, dzięki czemu system iOS 18 będzie oferować nowe funkcje bazujące na generatywnej AI.

Nowe funkcje będą korzystać z ChatGPT, ale będą lepiej zintegrowane z systemem. Przykładowo, użytkownik będzie mógł zadać pytanie Siri, a jeśli asystent uzna, że lepiej sprawdzi się ChatGPT, poprosi o udostępnienie pytania i przedstawienie odpowiedzi.

Nowy pomysł nie wszystkim się spodobał.

Elon Musk zakaże używania urządzeń Apple

Elon Musk ma zastrzeżenia co do prywatności urządzeń, które zostaną połączone z funkcjami OpenAI. Milioner napisał w mediach społecznościowych ostrzeżenie, że taki sprzęt będzie zbanowany w jego firmach (Tesla, SpaceX, Neuralink).

"Jeśli Apple zintegruje OpenAI na poziomie systemu operacyjnego, urządzenia Apple zostaną zbanowane w moich firmach. Jest to niedopuszczalne naruszenie bezpieczeństwa."

Co więcej, wszyscy odwiedzający zakłady będą musieli umieścić sprzęt w klatce Faradaya.

"Odwiedzający będą musieli oddać swoje urządzenia Apple przy drzwiach, gdzie będą one przechowywane w klatce Faradaya"

Co to jest klatka Faradaya? Klatka Faradaya to konstrukcja z przewodzącego materiału, która blokuje pola elektromagnetyczne, uniemożliwiając przenikanie sygnałów radiowych. W przypadku telefonu komórkowego, umieszczenie go w klatce Faradaya skutecznie uniemożliwiłoby odbieranie i wysyłanie danych, ponieważ sygnały nie mogą przeniknąć przez jej ścianki.

Poszło o prywatność

Musk sugeruje, że funkcje ChatGPT są zintegrowane z systemem operacyjnym, przez co OpenAI może mieć dostęp do osobistych danych. Nie jest to do końca prawdą, bo urządzenie będzie pytać użytkownika o zgodę przez wysłaniem jakichkolwiek pytań do ChatGPT.

Próbował to wytłumaczyć Samowi Pullowi z Sutter Hill Ventures, sugerując, że ChatGPT nie ma dostępu do urządzenia. Musk nie przyjmuje takiego tłumaczenia i napisał: „Więc zostaw to jako aplikację. To bzdury.”