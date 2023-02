Słyszeliście o filmie Cocaine Bear? Jeśli nie, twórcy właśnie postarali się to zmienić. Mało kto jest przecież w stanie oprzeć się darmowej grze.

Darmowa gra przeglądarkowa Cocaine Bear

Cocaine Bear (Kokainowy miś w polskiej wersji językowej) to film, którego zapowiedzi budzą mieszane reakcje. Tak bywa w przypadku tego typu produkcji, to połączenie horroru i komedii. Co ciekawe, nawiązujące do prawdziwych wydarzeń z 1985 r., losów przemytnika narkotyków, którego towarem zainteresował się niedźwiedź. Film przedstawia zwierzę wpadające w szał zbijania i grupę turystów zmuszonych do walki o przetrwanie.

Dobry materiał na kinowe widowisko? A może lepiej wypadłaby gra z taką fabułą? Coś takiego można sprawdzić. W ramach kampanii promującej Cocaine Bear przygotowano darmową grę. Nie trzeba niczego pobierać, jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Wystarczy udać się na dedykowaną stronę internetową.

To 8-bitowa gra przypominająca w założeniach popularnego Pac-Mana. Z tą różnicą, że trzeba wcielić się w niedźwiedzia i upolować jak największą grupę ludzi. Aby nie tracić energii warto zbierać paczki z narkotykami.

rozwiń

Kiedy premiera Cocaine Bear?

Cocaine Bear nie powinien być nazywany niszowym projektem, stoi za nim doskonale znana wytwórnia Universal Pictures, a w obsadzie znaleźli się tacy aktorzy jak Alden Ehrenreich, Ray Liotta, O'Shea Jackson Jr., Keri Russell czy Jesse Tyler Ferguson. Film reżyseruje Elizabeth Banks.

Polską premierę Cocaine Bear zaplanowano na 10 marca. W Ameryce Północnej film zadebiutuje nieco wcześniej.

Źródło: Cocaine Bear