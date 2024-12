Bezpłatna zawartość czeka nie tylko w Epic Games Store oraz na platformie Steam. Bieżący weekend to więcej ciekawych prezentów – również “niebiescy” przygotowali niemały prezent dla graczy. Oto szczegóły.

Dla wielu synonimem darmowych gier jest Epic Games Store. I słusznie, bo platforma nie rezygnuje z wirtualnego rozdawnictwa. Użytkownicy platformy mogą odebrać Bus Simulator 21 Next Stop oraz LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów i zrobić z tych gier użytek nie tylko w ten weekend, ale i w przyszłości, bowiem przypisujemy je do konta na stałe.

Darmowe gry na Steamie

Co wobec tego przygotowała konkurencyjna platforma Steam? Niedawno pisaliśmy o premierze Delta Force – darmowej strzelance, która przywodzi na myśl serię Battlefield. To jedna z propozycji na ten weekend, ale nie jedyna.

Gracze Steam mogą przypisać do swojego konta na stałe uroczą platformówkę Pankapu, o ile uczynią to do dnia 18 grudnia. Jest to dobra propozycja dla graczy poszukujących niezobowiązujących i lekkich tytułów do zabicia czasu.

Steam oferuje również darmowy weekend z Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Synth Riders oraz Cities: Skylines 2. Tych gier nie przypiszemy do konta na stałe – oferta to coś w rodzaju darmowego okresu próbnego.

Bezpłatne granie z PlayStation

To kolejny raz, kiedy PlayStation oferuje darmowy tryb wieloosobowy. Chcąc wejść do rozgrywki sieciowej w ten weekend, nie potrzebny jest abonament PS Plus. Oferta wygaśnie 8 grudnia.

Źródło: Epic Games Store, Steam, PlayStation Blog