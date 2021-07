Lubicie looter-shootery? Jeśli tak, to mamy dla Was fantastyczne wieści, bowiem właśnie poznaliśmy datę premiery gry, za którą stoi polskie studio Flying Wild Hog. Space Punks, bo taki jest tytuł produkcji, będziemy mogli wypróbować całkowicie za darmo.

Kiedy premiera gry Space Punks?

Myślę, że studia Flying Wild Hog raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Wystarczy wspomnieć, że to ta sama ekipa, która stoi za serią Shadow Warrior. Choć do tej pory nie wiemy, kiedy dokładnie zadebiutuje Shadow Warrior 3, to i tak nie ma powodów do rozpaczy, bowiem właśnie dowiedzieliśmy się kiedy dokładnie będziemy mogli wypróbować najnowszą produkcję naszego rodzimego studia – Space Punks. Gra będzie dostępna za darmo w wersji Early Access 14 lipca 2021 roku wyłącznie na Epic Games Store. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun nadchodzącej produkcji.

Zobacz zwiastun gry Space Punks:

Space Punks – główne założenia

Space Punks, to dynamiczna, izometryczna gra, która jest połączeniem dwóch gatunków: action-RPG oraz looter-shooter. Naszym głównym zadaniem jest utorować sobie drogę do chwały, sławy i bogactwa, poprzez wypełnianie atrakcyjnych kontraktów. Jak na grę action-RPG przystało, nie zabraknie licznych umiejętności, które będziemy mogli odblokować wraz ze zdobywaniem doświadczenia.

Wisienką na torcie ma być niekończący się arsenał broni oraz tony ekwipunku, który ma nam pomóc wspiąć się na szczyt. Warto również wspomnieć, że gra w wersji Open Beta trafi do nas zimą tego roku, a w 2022 roku przewidziana jest premiera w wersji konsolowej. Jeśli jesteście zainteresowani otrzymaniem klucza, to koniecznie zajrzyjcie pod ten adres.

Będzie grane? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Flying Wild Hog, Kool Things