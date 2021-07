F.I.S.T. to jedna z najlepiej zapowiadających się gier „made in China”, a przy okazji jedna z gorących nowości zmierzających na PlayStation 5. W sieci pojawił się jej nowy zwiastun i wygląda to naprawdę dobrze.

F.I.S.T. może się podobać. To jedna z najciekawszych gier zmierzających na PS5

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, bo tak brzmi pełen tytuł tej produkcji, to platformowa gra akcji z gatunku metroidvanii, za którą odpowiada chińskie studio TiGames. Jej głównym bohaterem jest humanoidalny królik z mechaniczną, wielofunkcyjną piąchą, z której robi użytek nie tylko podczas walki, ale i eksploracji otoczenia. Pomyśl o tym jak o inspektorze Gadżecie, tyle tylko, że w znacznie brudniejszych, dieselpunkowych realiach.

Obserwując akcję z boku, będziemy omijać przeszkody, by pokonywać kolejne plansze i toczyć pojedynki z hordami niebezpiecznych robotów, a przy okazji zbierać przydatne przedmioty. Przyda się zręczność, ale nie obejdzie się też bez pomyślunku. Twórcy obiecują również ciekawe lokalizacje i klimatyczną oprawę wizualną. Jedno i drugie faktycznie może się podobać na najnowszym zwiastunie – zobacz go poniżej…

Obejrzyj najnowszy zwiastun F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch:

Gra F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch zmierza na konsole Sony dwóch generacji: PlayStation 5 i PlayStation 4. Premiera odbędzie się 7 września 2021 roku, a więc już niedługo. Zaznaczasz sobie tę datę w kalendarzu czy może zdecydowanie nie jest to produkcja dla ciebie? Daj znać, co uważasz na ten temat – sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji.

Źródło: PlayStation Blog