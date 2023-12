Darmowy Game Pass? Microsoft to rozważa

Wizja darmowego dostępu do usługi Game Pass jest niezwykle kusząca, prawda? Microsoft najwyraźniej rozważa taką ewentualność. Plan jest prosty, ale chyba nie wszystkim graczom się spodoba.

Polowanie na tani Game Pass trwa

Tani Xbox Game Pass to znika, to pojawia się ponownie. Pod koniec listopada informowaliśmy o ofercie Game Pass za 4 zł, która niestety z jakiegoś powodu nie była dostępna w Polsce. Ale o darmowych Game Pass nie słyszy się zbyt często!

Okazuje się, że Microsoft najwyraźniej rozważa darmową wersję Game Pass. Być może u niektórych czytelników zapali się teraz czerwona lampka w myśl zasady “nie ma nic za darmo”. Cóż, w tym przypadku jest jeden mały haczyk.

Coś za coś

Chodzi bowiem o reklamy. Tim Stuart - dyrektor finansowy Xbox - poruszył ciekawą kwestię. W trakcie konferencji Wells Fargo TMT rozważano strategię ekspansji usługi Game Pass na kolejne regiony. “Wizja, o której lubię mówić, polega na tym, że mamy strumieniowanie gier w chmurze xCloud, dzięki czemu możesz subskrybować Game Pass Ultimate i możesz przesyłać strumieniowo setki gier do naprawdę dowolnego miejsca docelowego z przeglądarką” - wprowadza w temat Tim Stuart.

W przypadku takich regionów jak Afryka, Indie, Azja Południowo-Wschodnia czy innych miejsc “które niekoniecznie są nastawione na konsole”, pewną opcją mogłoby być oglądanie "trzydziestu sekund reklam, by zdobyć dwie godziny streamowania gier". Dlaczego akurat tam? Dyrektor finansowy Xbox podkreśla, że są to regiony, w których nie ma “dużej puli pieniędzy do wydania”, a zatem taki model z reklamami umożliwiłby dotarcie do kolejnych graczy.

W tle tajemnicza ankieta Xbox oraz intrygujący patent

W temacie tańszego Game Passa coś się dzieje. Niemal równo rok temu niektórzy gracze otrzymali ciekawą ankietę do wypełnienia, która sugerowała, że tańszy (i okrojony) Game Pass ma kosztować 2,99 euro, ale przed rozgrywką gracze musieliby oglądać reklamy. Jakby tego było mało, to pojawiły się ciekawe doniesienia o patencie Microsoftu dotyczącego nieinwazyjnej metody wprowadzania spersonalizowanych reklam.

Źródło: TweakTown