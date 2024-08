Darmowy VPN. Warunek? Możliwe, że już go spełniasz

ProtonVPN oferuje darmowe rozszerzenie VPN dla przeglądarek Chrome i Firefox. Umożliwia ono bezpieczne i prywatne przeglądanie internetu bez opłat, chroniąc użytkowników przed śledzeniem i zagrożeniami online.

Niedawno pisaliśmy o ukrytym VPN od Microsoftu, z którego wielu użytkowników może korzystać za darmo. Teraz mamy coś dla osób nie posiadających pakietu MS Office.

ProtonVPN wprowadził darmowe rozszerzenie VPN dla przeglądarek. Warunek? To musi być Chrome lub Firefox Umożliwia użytkownikom bezpieczne i prywatne przeglądanie internetu bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Wtyczka zapewnia pełne szyfrowanie połączeń, chroniąc użytkowników przed śledzeniem ich aktywności przez strony internetowe, dostawców usług czy hakerów. Co więcej, ProtonVPN nie ogranicza przepustowości i nie wyświetla reklam, co czyni go wyjątkowo atrakcyjną opcją.

Bezpieczeństwo i prywatność bez kompromisów

ProtonVPN nie gromadzi dzienników aktywności użytkowników, co gwarantuje pełną prywatność. Rozszerzenie sprawdzi się szczególnie dobrze dla osób korzystających z publicznych sieci Wi-Fi, zapewniając dodatkową warstwę zabezpieczeń. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie anonimowość w sieci.

Jak zacząć korzystać z ProtonVPN?

Aby skorzystać z darmowego VPN, wystarczy zainstalować wtyczkę ze sklepu Chrome Web Store lub Firefox. Po instalacji należy zalogować się na swoje konto ProtonVPN lub utworzyć nowe. Darmowa wersja oferuje dostęp do serwerów w kilku krajach, umożliwiając zmianę wirtualnej lokalizacji i dostęp do zablokowanych treści. Warto jednak pamiętać, że pełen zakres funkcji jest dostępny w płatnych planach.

Do czego przydaje się VPN?

VPN przydaje się do kilku kluczowych celów:

Ochrona prywatności: VPN szyfruje połączenie internetowe, co chroni Twoje dane przed śledzeniem przez dostawców usług internetowych, hakerów i strony internetowe.

Bezpieczne korzystanie z publicznych sieci Wi-Fi: Kiedy łączysz się z publicznymi sieciami Wi-Fi, VPN chroni Twoje dane przed przechwyceniem przez osoby trzecie.

Anonimowe przeglądanie internetu: VPN ukrywa Twój adres IP, co utrudnia identyfikację i śledzenie Twojej aktywności online.

Omijanie cenzury i blokad regionalnych: VPN pozwala na dostęp do treści, które mogą być zablokowane w Twoim regionie, poprzez zmianę wirtualnej lokalizacji.

Bezpieczeństwo w pracy zdalnej: Firmy często używają VPN do zabezpieczania zdalnych połączeń pracowników z sieciami firmowymi.

VPN jest więc przydatnym narzędziem dla osób ceniących prywatność, bezpieczeństwo i wolność w korzystaniu z internetu.

Źródło: tabletowo.pl