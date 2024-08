Ukryty VPN od Microsoftu. Wielu może go używać za darmo

Microsoft wprowadza VPN dla subskrybentów Office, oferujący bezpieczne surfowanie w publicznych Wi-Fi. Usługa ma jednak ograniczenia, takie jak brak możliwości wyboru kraju i wykluczenie popularnych serwisów.

Użytkownicy Microsoft Office w ramach subskrypcji mogą teraz korzystać z VPN, który umożliwia bezpieczne surfowanie w publicznych sieciach Wi-Fi. Usługa ta jest dostępna dla użytkowników Microsoft 365 w wersji Single i Family oraz wymaga zainstalowania aplikacji Microsoft Defender. VPN może być aktywowany za pomocą prostego przełącznika, oferując 50 GB danych miesięcznie na użytkownika.

Ograniczenia Microsoft VPN

Mimo że usługa Microsoft VPN zapewnia podstawowe bezpieczeństwo w sieciach Wi-Fi, ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim, nie umożliwia wyboru serwera z konkretnym krajem, co jest istotne dla użytkowników chcących uzyskać dostęp do zagranicznych treści streamingowych. Ponadto, wiele popularnych usług, takich jak YouTube, Netflix, czy Instagram, jest wyłączonych z obsługi VPN, co ogranicza jego użyteczność.

Anonimowość i prywatność

Microsoft Defender VPN nie przechowuje danych przeglądania, historii, danych osobowych ani lokalizacji urządzenia. Rejestrowane są jedynie zanonimizowane dane dotyczące czasu korzystania z VPN, przepustowości oraz nazw hotspotów Wi-Fi, które zostały zidentyfikowane jako złośliwe.

Nowe VPN od Microsoft to wygodne narzędzie dla subskrybentów Office, jednak ze względu na ograniczone funkcje i brak możliwości wyboru lokalizacji serwera, może nie spełniać wszystkich oczekiwań użytkowników poszukujących bardziej zaawansowanych usług.

Po co jest VPN?

VPN, czyli Virtual Private Network, to usługa, która zapewnia bezpieczne i prywatne połączenie z internetem. Dzięki VPN można chronić swoje dane przed nieautoryzowanym dostępem, szczególnie w publicznych sieciach Wi-Fi, takich jak te w kawiarniach czy na lotniskach. VPN umożliwia także omijanie geoblokad, co pozwala na dostęp do treści dostępnych tylko w określonych krajach, na przykład zagranicznych serwisów streamingowych. Dodatkowo, VPN może ukryć Twoją aktywność online przed dostawcami usług internetowych oraz rządami, zapewniając większą prywatność.

źródło: chip.de