Ukraiński cyberatak na rosyjskie banki zablokował usługi bankomatowe 27 lipca. Hakerzy zakłócili systemy płatnicze i telekomunikacyjne, paraliżując banki i dostawców usług. Atak prowadzony przez HUR nabiera na sile.

W sobotę, 27 lipca, usługi bankomatowe największych rosyjskich banków zostały zablokowane w wyniku ukraińskiego cyberataku. Informację tę potwierdziło źródło z ukraińskiego wywiadu dla Kyiv Post. Klienci kilku rosyjskich banków nie mogli wypłacić gotówki, ponieważ ich karty płatnicze były natychmiast blokowane podczas próby skorzystania z bankomatów.

Skala ataku

Atak rozpoczął się 23 lipca i obejmuje różnorodne działania hakerskie. Według źródła, cyberatak zablokował systemy płatnicze banków, aplikacje mobilne, płatności za transport publiczny oraz spowodował przerwy w działaniu dostawców telekomunikacyjnych, takich jak Beeline, MegaFon, Tele2 i Rostelecom. Ponadto, hakerzy zaatakowali popularne komunikatory i największe rosyjskie sieci społecznościowe, zdobywając dostęp do baz danych głównych banków.

Lista dotkniętych banków

Na liście zaatakowanych banków znalazły się m.in. VTB Bank, Alfa-Bank, Sberbank, Raiffeisen Bank, RSHB Bank, Rosbank, Gazprombank, Tinkoff Bank i iBank. Do tej grupy dołączył również bank Dom.RF. "To idealny moment, by wprowadzić długo oczekiwaną przez Kreml 'substytucję importu' w formie drewnianych liczydeł, książeczek oszczędnościowych i malowideł jaskiniowych do księgowości," skomentowało źródło, dzień po rozpoczęciu cyberataku.

Rosnąca intensywność ataku

Atak hakerski nabiera na sile, jak podkreśliło źródło w sobotnich komentarzach. Operacja prowadzona jest przez specjalistów z Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) i ma na celu sektor bankowy Rosji, który wspiera finansowanie rosyjskiej agresji zbrojnej.

Źródło: Kyiv Post