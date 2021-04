W zeszłym roku zapowiedziano, że cenione Metro Exodus trafi na nową generację konsol. Szybko pojawiły się pytania odnośnie wersji PC, prace nad nią zostały potwierdzone w lutym. To właśnie w stronę graczy preferujących PC postanowiono się dziś uśmiechnąć.

Przede wszystkim ujawniona została data premiery. Metro Exodus Enhanced Edition w wersji PC zadebiutuje 6 maja. Gra będzie dostępna na Epic Games Store, Steam, Windows Store oraz GOG, zajmie około 80 GB miejsca na dysku. Co ważne, gracze posiadający w swoich kolekcjach oryginalne Metro Exodus mogą nastawiać się na darmową aktualizację.

