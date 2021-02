Na nową odsłonę serii Metro jeszcze poczekamy. Twórcy szykują jednak argumenty do tego, aby wrócić do Metro Exodus.

Metro Exodus Enhanced Edition trafi na PC

Jeszcze w zeszłym roku zapowiedziano, że Metro Exodus zawita na nową generację konsol. Darmowa aktualizacja ma pozwolić na wykorzystanie mocy tych platform, ale to nie wszystko. Ku uciesze posiadaczy PC, właśnie potwierdzono prace nad Metro Exodus Enhanced Edition, wersji powstającej z myślą o wysokiej klasy sprzęcie komputerowym. To właśnie w tym przypadku należy spodziewać się największej liczby zmian i prawdopodobnie najlepszej oprawy wizualnej, w tym obsługi technologii ray tracingu z Advanced Ray Traced Reflections oraz DLSS 2.0.



Pierwszy i jedyny póki co screen z Metro Exodus Enhanced Edition.

Aktualizacja będzie darmowa

W przypadku konsol od początku mówiono o darmowej aktualizacji. Jak będzie z Metro Exodus Enhanced Edition? Zainteresowani mogą spać spokojnie, również posiadacze wersji PC otrzymają usprawnienia za darmo.

Kiedy premiera? Korzystający z konsol muszą czekać na informacje w tej sprawie. Co do Metro Exodus Enhanced Edition to poinformowano, że pojawi się wiosną.

Metro Exodus na nowych konsolach vs Metro Exodus Enhanced Edition

Warto odnotować jeszcze kilka kwestii technicznych. Twórcy deklarują, że Metro Exodus na PlayStation 5 i Xbox Series X będzie działało w rozdzielczości 4K przy 60 fps. W odniesieniu do Xbox Series S mówią natomiast o 1080p przy 60 fps. Zmian względem oryginału ma być ostatecznie znacznie więcej. Jeśli chodzi natomiast o starcie nowe konsole vs PC, przynajmniej w teorii nie zanosi się na wielkie rozbieżności. Tak przynajmniej sugeruje opublikowana infografika.

Źródło: metrothegame

