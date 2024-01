Zgodnie z obietnicą, w Death Stranding zagracie na iPhone’ach, iPadach oraz komputerach Mac. Choć tylko wybranych.

Podczas premiery iPhone’a 15 we wrześniu ubiegłego roku Apple pochwalił się nawiązaniem współpracy z dużymi wydawcami gier. Na modele iPhone 15 Pro oraz 15 Pro Max zapowiedziano debiut popularnych gier AAA: Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding oraz Assassin's Creed Mirage.

Dwa pierwsze tytuły pojawiły się na smartfonach Apple’a już wcześniej, a teraz przyszła pora na czwarty.

Death Stranding Director's Cut na iPhone’a, iPada i Maca już do pobrania. Promocyjna cena na start

Portu na sprzęt Apple’a doczekała się odświeżona wersja Director's Cut z 2021 roku. Grę Death Stranding można uruchomić na:

iPhone’ach 15 Pro i 15 Pro Max;

iPadach z czipem M1 lub nowszym;

komputerach Mac z czipem M1 lub nowszym.

Death Stranding Director's Cut wyceniono na 99,99 zł, ale jest to cena promocyjna, która będzie obowiązywać jedynie do 20 lutego. Później będzie dwukrotnie wyższa.

W chwili pisania tego tekstu ta sama gra kosztuje 169 zł na Steamie oraz 219 zł w PS Storze. Oferta App Store’u faktycznie zdaje się być zatem korzystna, a dodatkowo uatrakcyjnia ją fakt, że Death Stranding Director's Cut to aplikacja uniwersalna. Oznacza to, że wystarczy zakupić jedną kopię, by móc ją zainstalować na iPhonie, iPadzie oraz Macu.