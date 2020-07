Do tej pory Death Stranding było dostępne tylko na PlayStation 4, a Halo 3 na Xbox One i Xbox 360. Dzisiaj się to zmieniło i w obie gry możemy już zagrywać się na swoich pecetach.

Dziś premiera Death Stranding na PC

Death Stranding – a więc najnowsza produkcja Hideo Kojimy – nazywana jest czasem symulatorem kuriera, ponieważ faktycznie na transportowaniu paczek z punktu A do punktu B spędzamy tutaj mnóstwo czasu. Pomimo prostoty potrafi jednak naprawdę wciągnąć. Ale nawet jeśli sama rozgrywka cię nie zachwyci, to warto sprawdzić ten tytuł dla fabuły – pogmatwanej, ale też niezwykle intrygującej.

Zobacz premierowy zwiastun Death Stranding na PC:

Pecetowa wersja Death Stranding – o wyższej rozdzielczości i większej płynności animacji oraz z trybem fotograficznym – zbiera nawet lepsze recenzje niż oryginał z PS4. Aktualnie średnia ocen (według Metacritic) wynosi 8,6/10, co brzmi chyba jak doskonała rekomendacja. Jeśli dobre historie są dla ciebie warte każdej ceny, to nie zastanawiaj się nawet, czy warto wydać na ten tytuł 250 złotych. Wiedz jednak, że…

Aby zagrać w Death Stranding na PC potrzebujesz co najmniej:

64-bitowego systemu operacyjnego Windows 10,

procesora Intel Core i5-3470 lub AMD Ryzen 3 1200,

karty graficznej GeForce GTX 1050 lub Radeon RX 560

oraz 8 GB pamięci RAM i 80 GB miejsca na dysku.

W Halo 3 zagrasz już na PC - gra jest dostępna w kolekcji Master Chief

Dzisiaj na rynku debiutuje także przeznaczona na komputery wersja gry Halo 3, wieńczącej oryginalną trylogię o Master Chiefie. To 11 misji, które zachwycają zarówno rozgrywką, jak i opowieścią, a także tryb wieloosobowy z 24 mapami do wyboru. Na PC możemy liczyć na rozdzielczość 4K, płynność 60 klatek na sekundę, obsługę klawiatury i myszki oraz szerokie opcje graficzne.

Zobacz premierowy zwiastun Halo 3 na PC:

Gra Halo 3 jest elementem zestawu Halo: The Master Chief Collection (wycenianego aktualnie na 143 złote). Jeśli kupiliśmy go już wcześniej, to „trójkę” możemy dokupić za 36 złotych. Zdecydowanie warto! Dodajmy, że od razu trafiła ona także do programu Xbox Game Pass, więc jeśli płacisz abonament, to zabawę możesz rozpocząć bez dodatkowych opłat – w każdej chwili.

Aby zagrać w Halo 3 na PC potrzebujesz co najmniej:

64-bitowego systemu operacyjnego Windows 7,

procesora Intel Core i7-975 lub AMD A12-9800

karty graficznej GeForce GTS 450 lub Radeon R7

oraz 2 GB pamięci RAM i 55 GB miejsca na dysku.

Źródło: Microsoft, Kojima Productions, Metacritic, Valve, informacja własna

