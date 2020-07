Jeśli w grach cenisz przede wszystkim oprawę graficzną, Microsoft Flight Simulator raczej nie zawiedzie. Premiera gry jest już bardzo blisko.

Kiedy premiera Microsoft Flight Simulator?

Informacje, a także materiały wideo promujące Microsoft Flight Simulator pojawiały się przez ostatnie miesiące bardzo systematycznie. Wszystkie sugerowały, że gra będzie imponowała skalą (rozmiarem) oraz oprawą wizualną. Już wkrótce wszyscy zainteresowani będą mogli przekonać się, czy zapowiedzi mają przełożenie na finalny rezultat prac twórców. Premiera Microsoft Flight Simulator odbędzie się 18 sierpnia.

Jest to termin dotyczący PC z Windows 10, przed zakupem warto zapoznać się z dokładnymi wymaganiami sprzętowymi, bo nie należą one do najniższych, a poza mocnym PC przyda się tu również szybki Internet. W późniejszym (nieokreślonym jeszcze) czasie gra trafi także na Xbox One.

Przedsprzedaż Microsoft Flight Simulator już wystartowała

W ramach trwającej już przedsprzedaży można sięgnąć po jedną z trzech wersji - Standard za 259,99 złotych, Deluxe za 339,99 złotych oraz Premium Deluxe za 519,99 złotych.

Różnice w cenach są spore. W zawartości również, a najważniejsze to dotyczące dostępnych maszyn z unikalnymi modelami lotu i ręcznie zaprojektowanych lotnik. Ich liczby to 20 oraz 30 (Standard), 25 oraz 35 (Deluxe) i 30 oraz 40 (Premium Deluxe).

Warto tutaj zaakcentować, że nie będą to jedyne lotniska, a jedynie te dopracowane w największym stopniu. Microsoft Flight Simulator bazuje na lokalizacjach z usługi Bing Maps i zapewni dostęp do prawie wszystkich (około 37 000) lotnisk na świecie. Poza tym z powietrza można będzie dostrzec około 1,5 miliarda budynków, znajdujące się na powierzchni ziemi zwierzęta, a przez cały czas także dokładnie odwzorowane samoloty i kokpity. Smaczkiem będzie też pogoda w czasie rzeczywistym (zmieniająca się na bazie faktycznych danych pobieranych z sieci). Gdyby chcieć zmieścić na fizycznych nośnikach całą zawartość gry potrzeba by do tego około 20 000 płyt Blu-ray.

Czekacie? Na zachętę można dodać, że wedle zapowiedzi gra będzie wspierana przez przynajmniej 10 lat po premierze.

Źródło: flightsimulator