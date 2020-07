Nie minęło wiele czasu od prezentacji Hyper Scape, a już można sprawdzić jak wygląda tutaj zabawa. Przynajmniej jeśli dysponuje się odpowiednio wydajnym PC.

Wystartowały beta testy Hyper Scape

Hyper Scape okazał się jednym z tytułów promowanych podczas Ubisoft Forward. Wydaje się, że najważniejszą informacją jest ogłoszenie otwartych beta testów. Hyper Scape sprawdzać może każdy zainteresowany, o ile posiada konto na Uplay i PC spełniający wymagania sprzętowe gry, które przedstawialiśmy już wcześniej.

Decydujący się na dołączenie do otwartych testów sprawdzą Crown Rush Solo, czyli wersję głównego trybu battle royale dla 100 graczy w formule każdy na każdego. Poza tym dostępny jest też znany z zamkniętych testów trzyosobowy tryb drużynowy Crown Rush Squad oraz dwa nowe tryby ograniczone czasowo - Hack Runner Squad i Turbo Mode Squad. Dodano też jedną nową broń i dodatkowe hakowanie (w obydwu przypadkach, do poprzednio dostępnych dziewięciu).

Hyper Scape trafi również na konsole

Przez samych twórców Hyper Scape opisywany jest jako miejski, futurystyczny battle royale. Gra oferowana będzie jako free-to-play, a w starciach weźmie udział maksymalnie 100 graczy. Niektórzy dopatrują się tutaj porównań do Fortnite, inni do Quake'a 3. Osiągnięcie popularności zbliżonej do tych tytułów byłoby z pewnością sukcesem. Starcia mają być tu bardzo dynamiczne, niekiedy z pionową strukturą - postacie mogą szybko przechodzić z ciasnych uliczek do wnętrz budynków czy na otwarte dachy.

Finalna wersja Hyper Scape będzie dostępna nie tylko na PC, ale również na konsolach Xbox One i PlayStation 4. Na ogłoszenie dokładnej daty premiery musimy jednak jeszcze poczekać.

