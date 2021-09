Od dłuższego już czasu spekulowano, czy God of War: Ragnarok pojawi się na PlayStation Showcase. Na szczęście nie musimy już dłużej czekać na oficjalne potwierdzenie, bowiem podczas pokazu zobaczyliśmy nowy zwiastun.

Myślę, że śmiało można powiedzieć, że japoński gigant nie zawiódł nas podczas dzisiejszego pokazu PlayStation Showcase. Najpierw zapowiedziano Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, aby później ni stąd, ni zowąd ujawnić, że studio Insomniac Games pracuje nad Spider-Man 2. Jednak to nie wszystko. Prawdziwą wisienką na torcie był nowy zwiastun God of War: Ragnarok, który prezentuje się po prostu wyśmienicie. Zresztą, zobaczie sami poniżej:

Zobacz nowy zwiastun z gry God of War: Ragnarok

God of War: Ragnarok – co już wiemy po pokazie?

Oczywiście niezmiennie pierwszoplanowymi postaciami są tutaj Kratos i Atreus, a produkcja jest mocno inspirowana mitologią nordycką. Na zwiastunie możemy zobaczyć kilka nowych postaci – wśród nich są m.in. Thor oraz Thyr. Ze zwiastuna wynika, że z bogiem piorunów przyjdzie nam się zmierzyć, natomiast Thyr będzie pełnił rolę sojusznika Kratosa. Oprócz Thora przyjdzie nam również walczyć z Freyą. Materiał prezentuje również dość sporo samej rozgrywki, a ta, co tu dużo wymówić – wygląda wręcz wyśmienicie. Co więcej, jak zapowiedział sam Hermen Hulst – God of War: Ragnarok będzie zwieńczeniem przygód Kratosa, jeśli chodzi o mitologię nordycką. Planowana premiera to 2022 rok.

Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Też już nie możecie się doczekać premiery? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PlayStation