Testujemy Deathloop i porównujemy ustawienia graficzne. Pomimo, że gra jakoś specjalnie nie błyszczy pod względem wizualnym, to twórcy zaimplementowali tam kilka interesujących technologii.

Deathloop to nowa gra twórców Dishonored, Prey i Wolfenstein: Youngblood

Gra wykorzystuje DirectX 12 i może się pochwalić obsługą AMD FidelityFX Super Resolution, czy też NVIDIA Reflex, a nawet wykorzystaniem ray-tracingu

Zalecane wymagania sprzętowe nie są wysokie, ale do gry w 4K na ustawieniach ultra producent wymienia GeForce RTX 3080

Jako, że Deathloop już ląduje na sklepowych półkach, dziś przyjrzymy się ustawieniom graficznym oraz sprawdzimy szybkość działania gry na popularnej karcie graficznej. Jakie ciekawostki technologiczne przygotowali dla nas twórcy gry? Jest tu między innymi FidelityFX Super Resolution (FSR), czyli konkurent DLSS, który zadziała praktycznie na każdej karcie graficznej. Jest to świeża technologia i znajdziemy ją między innymi w Resident Evil Village, The Medium, czy też w nadchodzącym Far Cry 6.

Deathloop ma zaimplementowaną obsługę ray-tracingu, ale wykorzystuje tę technologię wyłącznie do cieniowania i bardziej zaawansowanej okluzji otoczenia - nie znajdziemy tu najbardziej efektownych refleksów i odbić. Nasza przedpremierowa wersja nie umożliwiała jednak uruchomienia tej technologii. Znalazła się tu też garść innych technik jak choćby NVIDIA Reflex, czy inne efekty z biblioteki FidelityFX, jak choćby wyostrzanie CAS, czy też okluzja CACAO (można również użyć NVIDIA HBAO+, jak i wspomnianego śledzenia promieni).



Ray-tracing kryje się w opcjach Okluzja Otoczenia oraz Cienie Słoneczne

Przypomnijmy, że w minimalnych wymaganiach sprzętowych (1080p, ustawienia niskie) producent wymienia karty GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580, a w zalecanych (1080p, ustawienia wysokie) GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700. W przypadku rozgrywki w 4K UHD (ultra) wymienia się już GeForce RTX 3080 i Radeona RX 6800 XT.

Deathloop - porównanie ustawień graficznych

Uwaga - gra z wyłączoną synchronizacją pionową włącza limiter klatek na sekundę. Maksymalną wartością jest 120, ale jeśli mamy monitor o odświeżaniu 144 Hz (lub większej) i WŁĄCZYMY V-sync, to limitem fps będzie właśnie wartość odświeżania.

Jak widać dramatycznych różnic pomiędzy skrajnymi ustawieniami jakości nie ma - widać oczywiście różnicę w cieniowaniu, bloom, jakości tekstur, czy wygładzaniu krawędzi, ale i tak można śmiało schodzić z ustawieniami, by uzyskać odpowiednią płynność działania. Czy cieniowanie za pomocą ray-tracingu zmieni tu wiele? Cóż, raczej nie.

Jeśli mielibyśmy jednym słowem określić jakość oprawy wizualnej Deathloop bez włączonego ray-tracingu (z technicznego punktu widzenia), to na usta ciśnie się sformułowanie - poprawna, chociaż oczywiście ciekawa pod względem artystycznym.

Deathloop - testy wydajnościowe

W testach wykorzystaliśmy platformę z kartą NVIDIA GeForce RTX 3070. Komputer wyposażony był w testowany u nas procesor AMD Ryzen 7 5700G oraz pamięć RAM taktowaną 3933 MHz (synchronicznie).

Na jakie wyniki możemy liczyć na procesorze 5xxxG z zewnętrzną kartą graficzną? Na pewno nie na takie jak w przypadku procesorów Vermeer, czyli modeli serii 5xxx bez zintegrowanej grafiki. Vermeer mają dwukrotnie więcej pamięci L3, co daje sporego kopa w grach. Procesory Cezanne pomimo wykorzystania architektury Zen 3 na takie osiągi liczyć nie mogą. Wydajność 5700G w testach z dedykowaną kartą graficzną może określić na poziomie Ryzen 7 3800X.

Jako, że mieliśmy do czynienia z wersją przedpremierową, która na dodatek nie oferowała pełnej funkcjonalności (nie działał ray-tracing) to poprzestaliśmy na krótkim teście. Do tematu ray-tracingu w Deathloop wrócimy po premierze gry.

Deathloop (wersja przedpremierowa) - ustawienia ultra (bez RT)

[kl./s.] NVIDIA GeForce RTX 3070 FE

1920 x 1080 105

89 2560 x 1440 80

70 3840 x 2160 47

42 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Deathloop na karcie GeForce RTX 3070 i ustawieniach ultra śmiga w rozdzielczości Full HD i QHD, jednak w 4K UHD widać poważny spadek wydajności. Spowodowane jest to między tym, że karta ma na pokładzie tylko 8 GB pamięci graficznej. Faktycznie więc do grania w 4K UHD przyda się tu GeForce RTX 3080, bo 8 GB VRAM w RTX 3070 wystarcza zaledwie do ustawień ultra w 2560 x 1440.



Uruchomienie Deathloop w rozdzielczości 4K i ustawieniach ultra na karcie GeForce RTX 3070 skutkuje takim oto komunikatem

Chcieliśmy sprawdzić również konkurenta RTX 3070 z obozu AMD, ale pamiętajcie, że testy robiliśmy w wersji przedpremierowej i gra - pomimo tego, że działa na Radeonach - to prosi o sterowniki w wersji 21.9.1, które pojawią się dopiero na premierę gry. Ostatecznie więc zrezygnowaliśmy z tego, bo uzyskane wyniki nie byłyby miarodajne.

Jaka karta graficzna do Deathloop?

Jeśli wykorzystamy ustawienia ultra i wysokie rozdzielczości to przyda nam się konkretna karta graficzna. Jak jednak widzicie na porównaniach, nie ma większych różnic pomiędzy ustawieniami bardzo niskimi, a ultra, a pomiędzy nimi znajdują się jeszcze ustawienia niskie, średnie oraz wysokie. Można więc śmiało zejść nieco z ustawień, by wasz sprzęt zapewnił komfortową rozgrywkę w Deathloop, której ogólne wymagania wcale takie wysokie nie są.

Cieszymy się z obecności FidelityFX Super Resolution, czyli zaawansowanego skalowania, które (w przeciwieństwe do DLSS, które działa tylko na kartach RTX) zadziała praktycznie na każdej karcie graficznej. FSR w wersji 1.0 wciąż odstaje jakościowo od DLSS 2.0, ale może to być ratunek dla posiadaczy słabszego sprzętu.

Twórcy sypnęli szczątkową obsługą ray-tracingu (cienie i ambient occlusion), jednak w wersji przedpremierowej nie mieliśmy okazji tego sprawdzić. Generalnie rzecz biorąc, nie wydaje nam się, że jest to coś, co zmieni postrzeganie oprawy graficznej tej gry. Żadne nowinki nie zmienią raczej tego, że Deathloop pod względem grafiki prezentuje się tylko przyzwoicie i nigdy nie będzie stawiany jako przykład innowacyjnej oprawy graficznej.