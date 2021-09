Od momentu zapowiedzi PlayStation Showcase można było się spodziewać, że będziemy świadkami zapowiedzi nowych hitów, zmierzających na konsolę PS5. Jednym z owych hitów jest właśnie Spider-Man 2

Insomniac oficjalne zapowiedział Spider-Man 2

Podczas pokazu PlayStation Showcase dowiedzieliśmy się, chociażby, że powstanie remake kultowego już Star Wars: Knights of the Old Republic. Można było jednak się tego spodziewać, bowiem na ten temat spekulowało już od dłuższego czasu. Oczywiście podczas pokazu nie mogło zabraknąć tych mniej spodziewanych zapowiedzi. Do ich grona na pewno możemy zaliczyć zapowiedź Spider-Man 2. Zwiastun do obejrzenia poniżej:

Spider-Man 2 – co już wiemy?

Ze zwiastuna wynika, że w grze pojawi się zarówno Peter Parker, jak i Miles Morales. Są to główni bohaterowie poprzednich części przygód o człowieku pająku. Nie są to jednak jedyne znajome postaci. Na samym końcu bowiem możemy zobaczyć Venoma i to on prawdopodobnie będzie głównym antagonistą produkcji. Niestety, na pewno nie ucieszy Was informacja odnośnie do daty premiery. Ta bowiem, została zaplanowana na dopiero 2023 rok.

No i jak wrażenia? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PlayStation