Brytyjska firma DeepMind zajmująca się sztuczną inteligencją stworzyła narzędzie AI, które pomaga w napisaniu scenariusza - wygeneruje opisy postaci, punkty fabularne, a także dialogi i opisy lokalizacji.

Dramatron pomoże w pisaniu scenariuszy

Sztuczna inteligencja z pewnością niejednej osobie pomogła zostać „artystą", a przy pomocy nowego narzędzia zaprojektowanego przez DeepMind będzie wspierać również aspirujących scenarzystów.

Dramatron to system wykorzystujący duże modele językowe, które mogą być przydatne dla autorów do współtworzenia scenariuszy. Narzędzie wykorzystuje hierarchiczne generowanie historii, aby zapewnić spójność powstałego tekstu, a do tego interaktywnie generuje opisy postaci, punkty fabularne, opisy lokalizacji i dialogi. Dostarcza to autorom spore ilości materiału do odpowiedniej edycji.

Dramatron jest pomyślany jako narzędzie do pisania oraz jako źródło inspiracji i eksploracji dla pisarzy.

Aby ocenić użyteczność i możliwości Dramatron, DeepMind zaangażowało 15 dramaturgów oraz scenarzystów na dwugodzinne sesje badawcze z użytkownikami, by współtworzyć scenariusze wraz z narzędziem. Badani zasugerowali, że byłoby ono przydatne do budowania świata oraz pomogłoby im sprawdzić inne podejścia pod względem zmiany elementów fabuły lub postaci. Zauważyli też, że sztuczna inteligencja może być świetnym sposobem na „generowanie kreatywnych pomysłów”.

A co w takim wypadku z prawami autorskimi?

Korzystanie z Dramatrona może rodzić pytania o autorstwo. W zeszłym roku sąd apelacyjny w Wielkiej Brytanii orzekł, że sztuczna inteligencja nie może być prawnie uznana za wynalazcę i umieszczona w patencie. DeepMind zaznacza, że Dramatron może wyświetlać fragmenty tekstu, które były używane do trenowania modelu językowego, co, jeśli zostanie użyte w wyprodukowanym skrypcie, może prowadzić do oskarżeń o plagiat. Dlatego też wygenerowany scenariusz warto zawsze dokładnie sprawdzić pod tym kątem.

Źródło: DeepMind