Tym razem na Epic Games Store można odebrać bez wydawania choćby złotówki grę Defense Grid: The Awakening. Młodsi gracze mogą jej nie pamiętać, nieco starsi powinni mieć miłe wspomnienia.

Defense Grid: The Awakening za darmo na Epic Games Store

Premiera Defense Grid: The Awakening miała miejsce w grudniu 2008 roku. Nie da się ukryć, że dość dawano i trudno oczekiwać tutaj przyciągającej oprawy wizualnej. Warto za to wspomnieć, że swojego czasu twórcy ze studia Hidden Path Entertainment zebrali wiele pochwał, Defense Grid: The Awakening oceniono na 81%. Co jednak interesujące, zazwyczaj bardziej wybredni gracze byli jeszcze przychylniejsi i średnia ich ocen dobiła do 87%.

Sporo, tym bardziej, że mówimy tutaj o produkcji z niezbyt popularnego gatunku strategii tower defense. Rozgrywka polega na powstrzymywaniu atakujących hord wrogów poprzez budowanie wokół bazy umocnionych wież. Kluczem jest ustawienie ich w odpowiednich, strategicznych miejscach.

Defense Grid: The Awakening można przypisać do swojego konta za darmo do jutra do 17:00.

Kolejne darmowe gry na Epic Games Store w kolejnych dniach

Defense Grid: The Awakening nie jest dla Ciebie lub przygodę z tym tytułem masz już za sobą? Epic Games Store ma jeszcze sporo gier do rozdania, bo łącznie będzie ich aż 15. Wprawdzie oficjalnie nie podano pełnej listy, ale krążące w sieci informacje dotychczas sprawdziły się w 100%. Wydaje się zatem, że podobnie będzie z kolejnymi pozycjami. Przypominamy je poniżej, w kolejności, w jakiej mają być rozdawane.

Alien: Isolation

Metro 2033

Tropico 5

Inside

Darkest Dungeon

My Time at Portia

Night in the Woods

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight II

Jurassic World Evolution

