Deluxe Ski Jump – trzy słowa, które budzą tyle wspomnień. Wkrótce będziemy mieli powody, by spędzić przy „Małyszu” jeszcze trochę czasu – nadciąga duża aktualizacja.

Premiera Deluxe Ski Jump 4 odbyła się w 2011 roku, ale od siedmiu lat gra w ogóle nie była rozwijana. Coś się jednak ruszyło. Już 13 listopada 2020 roku doczekamy się aktualizacji, która wprowadzi funkcję, której nie można określić inaczej niż „bardzo wyczekiwana”.

Deluxe Ski Jump 4 v1.7.0 z nowinką, na którą wielu czekało

Deluxe Ski Jump 4 w wersji 1.7.0 pozwoli mianowicie na tworzenie własnych skoczni. Niestety nie otrzymamy w tym celu żadnego graficznego edytora – zamiast tego będziemy tworzyć i edytować pliki XML. Twórcy dostarczą poradnik, jak to robić, ale już teraz zapowiadają, że proste skocznie nie będą wymagały żadnych konkretnych umiejętności, a te bardziej skomplikowane projekty to już zabawa dla zaawansowanych użytkowników.

I choć to nie z „Czwórką” większość z nas ma najgorętsze wspomnienia – ze szkolnych ławek i biurowych stanowisk – to ta (już wcale nie taka) nowa odsłona zdecydowanie zasługuje na Deluxe Ski Jump w nazwie. Daje równie dużo frajdy (i frustracji zresztą też). Jeżeli jesteś zainteresowany, to DSJ4 kosztuje 11,90 euro.

Źródło: Mediamond

