Ekipy People Can Fly oraz Square Enix zdecydowały się na miłą odskocznię od obecnie panujących standardów, bo śmiało można określić tak udostępnienie wersji demo i to przed premierą gry. Co więcej, nie jest to jedyna dobra wiadomość. Przygotowano naprawdę solidny wycinek rozgrywki, bo cały prolog, co powinno przełożyć się na około 3 godziny zabawy. Dodatkowo zainteresowani mogą poznać wszystkie cztery klasy postaci: Niszczyciela, Piromantę, Technomantę i Manipulanta, a także zagrać nie tylko w pojedynkę, ale też w kooperacji.

Demo jest już dostępna na PC (warto rzucić okiem na wymagania sprzętowe), a także konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One. Decydujący się później na zakup pełnej wersji gry mogą liczyć na zachowanie postępów osiągniętych podczas sprawdzania dema.

Już jakiś czas temu prezentowaliśmy pierwsze wrażenia z Outriders i okazały się one bardzo pozytywne. Teraz każdy może przekonać się, co przygotowuje rodzime People Can Fly mające w dorobku między innymi Gears of War: Judgment i Bulletstorm.

Zainteresowanie jest na tyle duże, że w pierwszych godzinach dostępności wersji demo pojawiły się kłopoty z serwerami, teraz jest już jednak lepiej. A jeśli chodzi o premierę pełnej wersji, to przypominamy, że zaplanowano ją na 1 kwietnia.

Update:



We believe the bottleneck to have been bypassed now, please try logging in again!



Player counts are continuing to increase and we are doing everything we can to meet the demand. https://t.co/1gYeZbXy2Q