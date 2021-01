Wprawdzie premiera Outriders została nieco opóźniona, ale twórcy nie chcą żeby ktokolwiek o tym tytule zapomniał. W efekcie dzielą się kolejnymi informacjami, tym razem najistotniejszymi z punktu widzenia posiadaczy PC.

Decydujący się na zakup gry w wersji na PC właśnie mogą zechcieć rzucić okiem na wymagania sprzętowe. Twórcy podchodzą do ich prezentowania różnie, nie zawsze można mówić o wystarczająco szczegółowych wzmiankach. Tym razem nie jest źle. Ekipa People Can Fly podała bowiem trzy konfiguracje - minimalną, zalecaną oraz ultra. Są one dedykowane do zabawy odpowiednio w rozdzielczości 720p, 1080p oraz 2160p. We wszystkich przypadkach twórcy celują w 60 klatek na sekundę. Trzeba jednak zaznaczyć, że konfiguracja ultra wymaga uzupełnienia w najistotniejszych punktach, bo póki co brakuje informacji o procesorze i karcie graficznej.

Wymagania sprzętowe gry Outriders

Co zaoferuje Outriders w wersji PC?

Jednocześnie zaprezentowane zostały nowe materiały wideo, za pośrednictwem których omówiono nie tylko wymagania sprzętowe, ale też kilka innych najważniejszych cech Outriders w wersji PC. Poruszono między innymi temat kontrolerów oraz monitorów szerokoekranowych. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że Outriders będzie obsługiwać takie rozwiązania jak dynamiczne skalowanie rozdzielczości (DRS), NVIDIA DLSS, NVIDIA Ansel czy Razer Chroma RBG. Gracze mogą liczyć też na cross-play, chociaż to zapowiedziano już wcześniej.

Czekacie? Po ostatniej zmianie planów, Outriders ma zadebiutować 1 kwietnia. Gra trafi na Steam i Epic, ale też na konsole Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Wcześniej, 25 lutego pojawi się wersja demo.

