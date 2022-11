THQ Nordic postanowiło zwiększyć liczbę sympatyków uniwersum Destroy All Humans! i wydaje się, że postawiło na odpowiednie kroki do realizacji tego celu.

Destroy All Humans! Clone Carnage za darmo

Gracze też lubią promocje i trzeba przyznać, że dość często są im serwowane. Niekiedy twórcy i wydawcy zaskakują, bo decydują się zaoferować dużo taniej lub nawet za darmo coś nowego. Tak jest także w tym przypadku.

Każdy zainteresowany może pobrać Destroy All Humans! Clone Carnage za darmo. No, przynajmniej posiadający odpowiednią platformę sprzętową, czyli PC, konsolę Xbox lub PlayStation. Na sprzęcie Sony trzeba wprawdzie wyjątkowo zapłacić 1,15 złotych, ale to chyba nie jest kwota mogąca kogokolwiek odstraszyć.

To zaproszenie do Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Nie jest wielką tajemnicą, że mamy tutaj do czynienia z próbą zachęcenia graczy do głębszego wejścia w uniwersum Destroy All Humans!, a konkretnie do sięgnięcia po Destroy All Humans! 2 - Reprobed z sierpnia tego roku. I jeśli już ktoś się zdecyduje, nie powinien żałować. Destroy All Humans! 2 - Reprobed okazuje się naprawdę niezłą grą, więcej na jej temat możecie poczytać w naszej recenzji.

Destroy All Humans! Clone Carnage. Co to zagra?

Czym w takim razie jest Destroy All Humans! Clone Carnage? Najkrócej rzecz ujmując, to samodzielne DLC, które zawiera 4 tryby i 6 map, jednocześnie skupiające się na rozgrywce w tryb wieloosobowym. Dla maksymalnie 4 graczy, również na podzielonym ekranie w lokalnej grze.

Destroy All Humans! Clone Carnage to też nowość, premiera odbyła się kilka tygodni przed debiutem Destroy All Humans! 2 - Reprobed.

Źródło: THQ Nordic