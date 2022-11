DHL POP Box to kolejne automaty paczkowe, jakie być może już wkrótce znajdziesz w swoim mieście. Kurierski gigant zamierza podejść do tematu bardzo poważnie, przygotowując realną odpowiedź na Paczkomaty InPostu.

DHL POP Box – nowe automaty paczkowe w twoim mieście

Polacy kochają Paczkomaty InPostu i kolejne firmy chciałyby trochę tej miłości zabrać też dla siebie. Prym wiodą tu platformy e-commerce oraz giganci logistyczni. DHL to kolejne takie przedsiębiorstwo i wygląda na to, że plany ma wyjątkowo ambitne. Słowem: zamierza stanowić realną konkurencję dla InPostu.

DHL już dawno temu zdał sobie sprawę z tego, że dostawy do punktów zamiast do domów są szybsze, tańsze i bardziej ekologiczne. Dlatego też od dłuższego czasu rozwija swoją sieć Punktów Obsługi Paczek (w skrócie: POP), na którą składa się 14 tysięcy lokalizacji. Najnowszym krokiem na drodze do tej ekspansji mają być właśnie Boksy, czyli nic innego niż automaty paczkowe – rozwiązanie o tyle dobre, że dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co konkretnie ma przemawiać za rozwiązaniem DHL?

Pierwszy aspekt: liczba automatów. Tu plan jest ambitny

Allegro, Orlen, DPD, Poczta Polska, AliExpres… – wielu gigantów stawia już w Polsce swoje automaty paczkowe, ale do Paczkomatów InPostu nie mają startu. Tych ostatnich w Polsce jest już ponad 18 tysięcy, a cała konkurencja razem ma mniej więcej jedną czwartą tego.

DHL zamierza podejść do sprawy na poważnie i jeszcze przed końcem tego roku zainstalować w Polsce kilkaset automatów POP Box, a w kolejnych miesiącach sieć ma się rozrosnąć do kilku tysięcy takich maszyn. Pierwsze z nich staną w dużych polskich miastach, takich jak Warszawa, Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Łódź, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Rzeszów, Olsztyn czy Trójmiasto.

Drugi aspekt: czas. To właśnie ten as

W Paczkomatach InPostu przesyłka czeka na ciebie równo dwa dni. Zwykle to wystarcza, ale zdarzają się różne sytuacje, dlatego też możesz przedłużyć ten czas o kolejne doby, ale za każde 24 godziny zapłacisz 7,99 zł. DHL zamierza powalczyć właśnie na tym polu, oferując 4 dni w standardzie. Pozostaje oczywiście pytanie, czy nie zmieni się to w kolejnych latach.

Jak będzie – dopiero przyjdzie nam zobaczyć. Zapowiedzi jednak brzmią naprawdę dobrze. Jest też o co walczyć, bo obecnie już jedną trzecią paczek odbieramy z punktów, a nie bezpośrednio z rąk kuriera (jak podają Last Mile Experts).

Źródło: DHL