Kolejne firmy w Polsce stawiają swoje automaty paczkowe. Daleko im jednak do sieci Paczkomatów, jaką może się pochwalić InPost. Nie dorównują nawet jego zagranicznym wynikom.

InPost jest liderem. Paczkomat jest na każdym rogu

To InPost zrodził modę na Paczkomaty, które są zresztą zastrzeżoną nazwą i w przypadku konkurencji można mówić jedynie o automatach paczkowych. Na dobrą sprawę zmienił tym zasady gry na rynku kurierskim i szeroko pojętym e-commerce. W Polsce stoi już ponad 18 tysięcy maszyn z logo InPostu – bez trudu znajdziesz je zarówno w większych, jak i mniejszych miejscowościach.

Jak skomentował Rafał Brzoska, założyciel InPost, „ponad 48% dorosłych mieszkańców korzysta z usług InPost, przy czym 58% populacji znajduje najbliższy dla siebie Paczkomat w odległości 7 minut spacerem, a 47% w odległości zaledwie 5 minut. To właśnie dzięki tej bliskości i wygodzie InPost jest wiodącym dostawcą usług wspierających e-commerce”.

Konkurencja jest… ale jakby jej nie było

InPost jest absolutnym liderem w Polsce, choć rośnie liczba konkurentów, którzy chcieliby mu zagrozić. Na razie jednak nie ma o tym mowy – Allegro, które może pochwalić się drugą co do wielkości siecią w naszym kraju świętowało ostatnio instalację dopiero 2000. automatu, a Orlen postawił niedawno maszynę numer 1000. Do tego dochodzi kilkaset urządzeń DPD, no i jest jeszcze Poczta Polska, ale tu mówimy jedynie o około 200 automatach. Mniej więcej tyle samo ma firma DHL.

To, że konkurentom w Polsce daleko jest do lidera, to jedno. Okazuje się jednak, że wszyscy razem mają nawet mniej automatów paczkowych niż InPost poza granicami naszego kraju. Z raportu podsumowującego wyniki w II kwartale tego roku wynika, że ten ma ich już prawie 5 tysięcy za granicą, z tego niemal 4 tysiące w Wielkiej Brytanii i ponad tysiąc we Francji.

Konkurencja oczywiście będzie gonić, ale i InPost nie zamiaru się zatrzymywać. Cóż, ostatecznie na tym wszystkim my, klienci nie wychodzimy chyba tak źle…

Źródło: InPost, informacja własna