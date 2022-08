Masz jakieś gadżety, z których już nie korzystasz? A może ubrania lub buty do oddania? Możesz je zostawić w Paczkomacie – za darmo.

EKOzwroty w Paczkomacie

Niewielkie urządzenia elektroniczne czy też używane i niepotrzebne już ubrania stanowią często niemały problem. Z jednej strony nie chcesz ich już w domu, z drugiej – nie należy ich wyrzucać do kubłów na śmieci. Punkty ich zbiórki nie zawsze znajdują się jednak w najbliższej okolicy. Coraz częściej niedaleko od domu mamy za to Paczkomaty, a tak się składa, że właśnie w nich możesz też pozostawić tego typu przedmioty.

EKOzwroty działają już od kilku miesięcy. To wyjątkowa usługa, dzięki której zupełnie za darmo możesz oddać w Paczkomacie niepotrzebne przedmioty. Lista kategorii dynamicznie się wydłuża, a teraz w sierpniu do partnerów dołączyła firma CCC, dzięki czemu możesz oddać także obuwie. W takim przypadku otrzymasz jeszcze 10-procentowy rabat na zakupy w sklepach tej sieci.

Co możesz oddać do Paczkomatu?

sprawne urządzenia elektroniczne i elektryczne,

używane obuwie i odzież,

książki i podręczniki

oraz zabawki i artykuły dziecięce.

Wystarczy przygotować paczkę, wypełnić formularz, odebrać kod EKOzwrotu i umieścić go na paczce, a następnie włożyć ją do Paczkomatu. Szczegóły znajdziesz na oficjalnej stronie usługi.

Drugie życie niepotrzebnych przedmiotów

Co dzieje się dalej z tymi przedmiotami? Trafiają do Fundacji Odzyskaj Środowisko, która decyduje o ich losie. Te w dobrym stanie zostaną ponownie przekazane do sprzedaży lub organizacji charytatywnych (oczywiście po wcześniejszej dezynfekcji i ewentualnych naprawach), a zniszczone – w miarę możliwości zostaną poddane recyklingowi.

Jak powiedział Sebastian Anioł z InPostu, ta usługa umożliwia „rozwiązanie częstego dylematu: co zrobić z rzeczami, które są jeszcze sprawne, a z których nie korzystamy. […] W tym celu, udostępniamy narzędzie, które Polacy doskonale znają – Paczkomat”.

Źródło: InPost