Paczkomaty stanowią zieloną alternatywę dla indywidualnych dostaw kurierskich. Nowe Appkomaty robią pod tym względem kolejny krok naprzód.

Stare dobre Paczkomaty, ale znacznie bardziej eko. Oto Appkomaty

Paczkomaty opanowały polskie miasta i… w sumie to dobrze. Raz, że są po prostu wygodne, a dwa – pozwalają obniżyć emisję dwutlenku węgla nawet o 75% względem indywidualnych dostaw kurierskich. Czy nie można by uczynić ich jeszcze bardziej ekologicznymi? Ano można by. Udowodniło to na przykład Allegro swoimi Zielonymi Automatami, które obsadza roślinami i zasila energią z odnawialnych źródeł. InPost też wpadł na pomysł, jak zwiększyć w swoich maszynach pozytywny wpływ na środowisko.

Tak właśnie powstał Appkomat. To nowy typ Paczkomatu, a najważniejszą cechą odróżniającą go od tych dotychczasowych maszyn, jest brak panelu sterowania z wyświetlaczem. Dzięki temu pobór energii jest tu zdecydowanie niższy. Jak w takim razie odebrać paczkę? Tu wyjaśnia się nazwa: Appkomat jest przeznaczony wyłącznie do obsługi poprzez aplikację InPost Mobile. Ta ma zresztą niemałe grono sympatyków, doceniających wygodne, bezpieczne i higieniczne odbieranie, nadawanie i zwracanie przesyłek.

W Appkomatach udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej także poprzez zoptymalizowaną konstrukcję maszyny. InPost planuje również wyposażać takie maszyny w panele fotowoltaiczne, a także w czujniki do pomiaru jakości powietrza w okolicy. Na początek urządzenia nowej generacji zostaną zainstalowane w Warszawie i Krakowie, ale szybko mają również trafić do innych miast w naszym kraju. Prezes InPostu, Rafał Brzoska twierdzi, że Appkomaty „realnie przyczynią się do poprawy i obniżenia negatywnego wpływu działalności człowieka na naszą planetę”.

Źródło: InPost