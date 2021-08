Czekacie na możliwość odwiedzenia świata Diablo za pośrednictwem smartfonów i tabletów? Trzeba będzie uzbroić się w nieco więcej cierpliwości.

Premiera Diablo Immortal opóźniona

Jeśli na bieżąco śledzicie doniesienia z branży gier to zapewne zdajecie sobie sprawę, iż nowe Diablo może kojarzyć się z więcej niż jednym projektem. Nieco mniej z Diablo II: Resurrected, bo to jednak odświeżona wersja znanej już gry, ale jednocześnie trwają prace nad Diablo IV oraz Diablo Immortal. Każdy może inaczej ustawiać te tytuły pod względem atrakcyjności, ale nie ma już wątpliwości, że ostatni z wymienionych zadebiutuje z opóźnieniem.

Jak długo trzeba będzie czekać na Diablo Immortal? Niestety, odpowiedź na to pytanie nie jest znana. Twórcy poinformowali jedynie, że premiera nie odbędzie się w tym roku, ponieważ została przesunięta na pierwszą połowę 2022 roku. Nie jest to zatem szczególnie precyzyjne określenie.

„Dzięki opiniom uczestników zamkniętych alfa-testów, nasz zespół dopracowuje podstawowe elementy gry oraz te dotyczące późniejszej rozgrywki dla rozwiniętych postaci. Na przykład: udoskonalamy zawartość PvP (gracz kontra gracz), taką jak Cykl Konfliktu, aby uczynić ją bardziej dostępną, a także zawartość PvE (gracz kontra gra) taką jak Piekielny Relikwiarz, aby uczynić ją bardziej wciągającą. Pracujemy również nad wsparciem dla kontrolerów dla tych, którzy chcą bawić się w naszą grę po swojemu. Jednakże te zmiany i dodatkowe możliwości ulepszenia naszej rozgrywki nie zostaną zrealizowane w 2021 roku, jak informowaliśmy wcześniej. Tak więc, nowe okienko wydawnicze, w które celujemy, to pierwsza połowa 2022 roku, co pozwoli nam na dodanie znaczących ulepszeń do całej gry.”

Mobilne Diablo wymaga dopracowania

Być może niektórzy z Was mieli już okazję zapoznać się z Diablo Immortal, okazję ku temu dały zamknięte testy alfa. Jeśli nie, to nasze pierwsze wrażenia dotyczące rozgrywki przygotowane właśnie na ich podstawie możecie poznać w oddzielnej publikacji. Blizzard podaje, iż w testach alfa wzięły już udział dziesiątki tysięcy graczy, a decyzja opóźnieniu premiery to pokłosie opinii, jakie napłynęły i chęć wyeliminowania zgłaszanych niedociągnięć.

Diablo Immortal trafi na systemy Google Android oraz Apple iOS. Na grą pracują Blizzard i NetEase. Fabularnie została ona osadzona między wydarzeniami znanymi z Diablo II: Lord of Destruction oraz Diablo III.

