Wybrani dziennikarze oraz gracze dostali możliwość sprawdzenia tego, jak wygląda Diablo II: Resurrected. Przynajmniej na obecnym etapie, bo twórcy nie ukrywają, że czeka ich jeszcze trochę pracy.

Gameplay z alfa-testów Diablo 2: Resurrected

Kilka dni temu pisaliśmy, iż Blizzard szykuje się do alfa-testów Diablo 2: Resurrected. Wystartowały zgodnie z planem, dzięki czemu szczęśliwcy, którzy załapali się na wolne miejsca mogli rozpocząć sprawdzanie rozgrywki w odświeżonej wersji tej kultowej gry.

Pierwsze wnioski i zarejestrowane materiały wideo mogą napawać optymizmem. Diablo 2: Resurrected działa poprawnie i wygląda bardzo dobrze, pojawia się sporo głosów, że mimo dużej korekty oprawy wizualnej udało się tutaj zachować klimat oryginału. Rzecz jasna są jeszcze niedociągnięcia, a do testów udostępniono jedynie fragment całości, aczkolwiek obrana przez twórców droga wydaje się właściwa. To ważna informacja, szczególnie dla graczy mających w pamięci wpadkę Warcraft 3: Reforged.

Diablo 2: Resurrected vs Diablo 2

Pojawiają się również materiały wideo zestawiające ze sobą nową i starą wersję gry. To właśnie one są najbardziej wymowne, bo patrząc na te same ujęcia, lokacje i postacie można lepiej ocenić pracę, jaką wykonują twórcy.

Wykonują, ponieważ Diablo 2: Resurrected nie jest jeszcze ukończone. Blizzard już wcześniej zapowiadał, iż jest to pierwsza, ale nie jedyna faza alfa-testów. Być może w kolejnej można będzie sprawdzić grę nie tylko na PC, ale też na niektórych konsolach.

Bo chociaż data premiery finalnej wersji gry pozostaje jeszcze zagadką, to wiemy, że lista platform docelowych prezentuje się całkiem okazale. Poza PC są na niej również PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, a nawet Nintendo Switch.

Źródło: IGN, Game Informer, GameSpot

Warto zobaczyć również: