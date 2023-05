Piotr Fronczewski uświetni swoją obecnością grę Diablo IV. Aktor będzie nam towarzyszyć podczas kolejnej przygody w ponurym Sanktuarium.

Piotr Fronczewski narratorem Diablo IV

Choć najbardziej kojarzony jest z hasłem „Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę” z kultowych Wrót Baldura, to Piotr Fronczewski użyczył swego głosu także w kilku innych grach. Można go było usłyszeć w Neverwinter Nights 2, w Dragon Age: Początek, w The Elder Scrolls V: Skyrim, w LittleBigPlanet 2, w Torment: Tides of Numenera, a także w Diablo III, gdzie wcielał się w Ducha Krowiego Króla. Okazuje się, że wystąpi też w Diablo IV – tym razem jako narrator.

Piotr Fronczewski to aktor obdarzony niezwykle charakterystycznym i szalenie przyjemnym w odbiorze głosem. Dobrze będzie słyszeć go podczas rozgrywki w grze Diablo IV – klimat na pewno też na tym zyska. Zresztą nie trzeba gdybać, bo w sieci pojawiło się już nagranie intra z polskiej wersji językowej. Posłuchaj jak to brzmi…

Premiera Diablo 4 już w przyszłym miesiącu

Do premiery Diablo IV pozostało już naprawdę niewiele czasu. Zabawę będziemy mogli rozpocząć 6 czerwca – zarówno na komputerach, jak i konsolach tej, a także poprzedniej generacji. Jeśli celujesz w wersję pecetową, to sprawdź szczegółowe wymagania Diablo 4, którymi Blizzard całkiem niedawno się podzielił.

Źródło: Blizzard, Twitter. Foto na wejście: Paweł Matyka/Wikimedia (CC BY-SA 4.0)