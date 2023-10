Jeśli jeszcze nie graliście w Diablo IV, to teraz macie ku temu okazję. Twórcy udostępnili właśnie wersję próbną gry.

Diablo IV zadebiutowało w czerwcu 2023 r. i zebrało przychylne recenzje krytyków. Kto jeszcze nie grał, teraz może wkroczyć do Sanktuarium w ramach bezpłatnej wersji próbnej w serwisie Battle.net.

Diablo IV - do kiedy trwa darmowy weekend?

Na spotkanie z Lilith mamy kilka dni. Oferta trwa od czwartku 26 października od godz. 19:00 do poniedziałku 30 października. Warto nadmienić, że w ramach darmowego weekendu postać może awansować maksymalnie do poziomu 20. Chętni skorzystają w tym czasie z funkcji społecznościowych i gry międzyplatformowej.

Promocja na Diablo IV

A poza tym trwa właśnie promocja na RPG-a. Jeśli Diablo IV przypadnie wam do gustu, będziecie mogli zakupić tę produkcję o 25 proc. taniej. Oczywiście postępy z wersji próbnej przeniosą się później do pełnej gry.

Jeśli zastanawia was, czy wasz pecet da sobie z tym radę, to koniecznie zajrzyjcie do naszego testu wydajności kart graficznych w Diablo IV.

źródło: materiały prasowe