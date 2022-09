Walki rozgrywane w kilka sekund, zabójcze ciosy i brutalne starcia, a wszystko to w wyjątkowym stylu artystycznym, łączącym cyberpunkową estetykę z japońskimi motywami. Za nieco ponad miesiąc zadebiutuje Die by the Blade.

Gdy różnica między śmiercią a zwycięstwem to jeden cios

Die by the Blade to gra opracowana przez Grindstone oraz Triple Hill Interactive, a wydawana przez firmę Kwalee. Twórcy czerpali inspirację z takich tytułów jak Bushido Blade, Way of the Samurai czy Dark Souls.

Zręcznościowa bijatyka z wykorzystaniem broni białej ma się odznaczać wyjątkowo wysokim poziomem trudności. Wystarczy tylko jeden nieprzemyślany ruch, by ponieść sromotną klęskę. W Die by the Blade nie będzie żadnych pasków zdrowia, więc nie można sobie pozwolić na chociażby chwilowy brak obrony.

Czy zdołasz zostać mistrzem samurajów? A może upadniesz jak niezliczeni inni przed tobą?

Samurajsko-punkowy świat zaoferuje wiele tradycyjnych japońskich broni do wyboru, dzięki którym możliwe będzie parowanie ciosów przeciwników z prędkością błyskawicy i, jakżeby inaczej, opanowanie sztuki zabijania jednym ciosem. Do wyboru będzie oparta na fabule kampania dla jednego gracza lub lokalna/sieciowa gra wieloosobowa. Możliwe będzie również sprawdzenie swoich umiejętności przeciwko nieznanym wojownikom w meczach rankingowych online.

Z okazji ogłoszenia daty premiery, twórcy zaprezentowali nowy zwiastun Die by the Blade z rozgrywką. Prezentuje on niektóre z grywalnych postaci, broń, lokacje i walkę 1v1:

Kiedy premiera gry?

Die by the Blade ukaże się na pecetach i konsolach: PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S już 3 listopada 2022 roku. Wersja na Nintendo Switch pojawi się nieco później, bo dopiero w 2023 r. Można już dodawać produkcję do listy życzeń na platformie Steam.

Co sądzicie o Die by the Blade? Jesteście zainteresowani tym tytułem?

Źródło: Kwalee Gaming