Nowe gry stają się coraz bardziej wymagające, ale komputery też mogą być coraz wydajniejsze. Microsoft wprowadza do DirectX 12 funkcję GPU Upload Heaps, która pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał nowoczesnych kart graficznych.

Funkcja DirectX 12 GPU Upload Heaps to właściwie rozwinięcie potencjału technologii Re BAR (Resizable-BAR), która usprawnia komunikację między procesorem a kartą graficzną. Okazuje się, że da się tutaj wprowadzić kolejne optymalizacje.

DirectX 12 pozwoli lepiej wykorzystać potencjał kart graficznych

Funkcja DirectX 12 GPU Upload Heaps pozwala na równoczesny dostęp procesora (CPU) i układu graficznego (GPU) do pamięci graficznej VRAM, eliminując potrzebę kopiowania danych z CPU do GPU. Do tej pory musiała tutaj pośredniczyć jeszcze pamięć operacyjna (RAM), która często okazywała się „wąskim gardłem” dla wydajniejszych podzespołów.



DirectX 12 GPU Upload Heaps to rozwinięcie technologii ReBAR/Smart Access Memory

Co to oznacza dla graczy? Rozwiązanie usprawni komunikację procesora i karty graficznej, co powinno przełożyć się na lepsze wykorzystanie potencjału karty graficznej, ale też mniejsze zużycie pamięci operacyjnej. Mówiąc wprost – nowe gry będą działać jeszcze szybciej (co przy rosnących wymaganiach nowych tytułów jest bardzo dobrą wiadomością). Microsoft ostrożnie mówi, że chodzi tylko o niektóre scenariusze.

Warto jednak zaznaczyć, że DirectX 12 GPU Upload Heaps wymaga aktywnej technologii Resizable-BAR (lub Smart Access Memory w przypadku kart AMD Radeon), więc będzie działać na nowszych procesorach i kartach graficznych (od GeForce RTX 3000, Radeon RX 5000 i Intel Arc A).

Nowa funkcja została już wprowadzona w zestawie deweloperskim DirectX 12 Agility SDK i jest obsługiwana przez najnowsze wersje sterowników do kart graficznych, ale na jej dostępność w grach jeszcze będziemy musieli poczekać. Programiści potrzebują czasu na jej sprawdzenie i zaimplementowanie do nowych (lub istniejących) tytułów.

