Jak powiedzieli, tak zrobili - NVIDIA udostępniła aktualizację BIOS do kart GeForce RTX 3060 Ti, 3070, 3080 i 3090, która pozwala na włączenie technologii Resize BAR na tych modelach. Dzięki temu możemy uzyskać nieco darmowej wydajności w wybranych grach.

W jednej z naszych ostatnich recenzji kart graficznych, a konkretnie w teście Radeona RX 6700 XT możecie znaleźć wyniki z technologią Resize BAR na karcie GeForce RTX 3060, jak i Radeonach serii 6xxx (RDNA2). W następnej recenzji poszerzymy testy o wszystkie mocniejsze karty GeForce RTX (jak tylko uda nam się je skompletować).

Karta GeForce RTX 3060 otrzymała takie wsparcie już na starcie i nic nie trzeba z nią robić. W przypadku GeForce RTX 3060 Ti, 3070, 3080 i 3090 potrzebna będzie aktualizacja BIOS i zainstalowanie najnowszej wersji sterowników.

Co to jest Smart Access Memory (SAM) / Resizable BAR?

To stosunkowo świeża technologia, która daje dostęp procesorowi do całej pamięci karty graficznej równocześnie, co pozwala na uzyskanie wyższej wydajności w grach. Warto podkreślić, że nazwa Smart Access Memory należy do AMD, a NVIDIA używa nazwy Resize BAR (właśnie pod tą nazwą znajdziemy ją w ustawieniach UEFI BIOS). SAM / Resize BAR musi być włączona również na poziomie sterownika, a nie wszystkie tytuły zostały do niej przystosowane - dlatego też w niektórych grach będzie ona działać, a w innych nie.