Świetne wieści dla fanów produkcji Disneya. Film Cruella osiągnął spory sukces, dlatego pojawi się druga część filmu.

Cruella oficjalnie powróci

Emma Stone powraca na ekrany. Historia Cruelli będzie kontynuowana, natomiast szczegóły fabuły nie są jeszcze znane. Scena poklatkowa filmu sugeruje powrót Cruelli, który będzie bardziej powiązany z filmem 101 Dalmatyńczyków. Reżyserem pierwszej części filmu jest Craig Gillespie, a współscenarzystą Tony McNamara. Obaj mają powrócić do reżyserii i pisania scenariusza do kolejnej części. Zdobywczyni Oscara Emma Stone podpisała umowę na rolę w sequelu Cruelli.

Ciężka sytuacja wytwórni Disney

Wiadomość o sequelu Cruelli pojawiła się po tym, gdy Stone podobno rozważała pozwanie Disneya, tak jak zrobiła to Scarlett Johansson. Do złożenia pozwu jednak nie doszło. Natomiast gwiazda Czarnej Wdowy taki pozew przeciwko Disneyowi złożyła w zeszłym miesiącu. Aktorka zarzuciła wytwórni naruszenie jej kontraktu, związane z hybrydowym wydaniem filmu. Produkcja Czarna Wdowa została wydana jednocześnie w kinach i na Disney Plus Premier Access. Poczynania te tłumaczone były pandemią, ale znacznie obniżyły sukces filmu. Podobnie stało się z Cruellą, której premiera podążyła tym samym śladem. Na sam koniec warto również przypomnieć, że Disney+ oficjalnie trafi do Polski w 2022 roku.

Źródło: GamesRadar+