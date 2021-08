Niezadowalające wyniki Suicide Squad. Film nie osiągnął oczekiwanych założeń. Jak wypada najnowsze dzieło DC Films? Wszystkiego dowiesz się, czytając dalej.

The Suicide Squad nie poradził sobie najlepiej

The Suicide Squad to nowy film Warner Bros klasy R. W premierowy weekend zarobił 26,5 miliona dolarów w północnoamerykańskim box office. Suma ta okazuje się być niższa, niż oczekiwano, gdyż branża szacowała, że film zarobi około 30 milionów dolarów. Film na całym świecie zarobił 72,2 mln dolarów. Czy to oznacza, że produkcja była klapą? Nie do końca.

Kina nadal próbują stanąć na nogach po tym, jak pandemia zamknęła wszystkich w domach. Jednak The Suicide Squad to wysokobudżetowy film, którego reżyserem jest James Gunn, a w obsadzie znajdziemy wielu znanych aktorów, tak więc oczekiwania wobec niego były wysokie.

Jakie są powody słabszych wyników?

Z pewnością za obniżeniem liczby sprzedanych biletów, ciągle stoi pandemia. Ponadto jest to kontynuacja The Suicide Squad z 2016 roku, a film ten został źle przyjęty zarówno przez fanów, jak i krytyków. Wersja z 2021 roku, mimo że zawiera niektóre z tych samych postaci i aktorów co w poprzedniej wersji, jest mniej sequelem, a raczej drugą próbą. Dodatkowo, jak wszystkie filmy Warner Bros z 2021 roku, był on dostępny na HBO Max w tym samym dniu, w którym trafił do kin.

Oglądaliście The Suicide Squad, czy może dopiero planujecie się udać do kina? A może w ogóle nie jesteście zainteresowani produkcją? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

