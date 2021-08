Złe wieści dla tych, którzy wyczekują premiery filmu Venom: Let There Be Carnage, bowiem została ona ponownie opóźniona. Sequel Venoma był już kilkukrotnie przekładany w związku z pandemią.

Opóźnienie premiery kinowego hitu

W związku z niestabilną sytuacją pandemiczną, Sony Pictures ogłosiło opóźnienie kinowej premiery Venom: Let There Be Carnage. Biznes kinowy jeszcze nie w pełni otrząsnął się z długotrwałego przestoju w branży. Pierwsza część filmu Venom z 2018 roku, była zaskakującym hitem, generując 855 milionów dolarów w globalnym box office. Druga część produkcji miała wejść na ekrany kin 24 września. Jak podaje wytwórnia, premiera odbędzie się 15 października, tego roku. W sequelu wystąpią Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott i Naomie Harris.

Tom Hardy chce 3 części Venoma, w której zawalczy ze Spider-Manem

Na szczęście mamy dla Was również dobre informacje. Gwiazdor Tom Hardy w rozmowie z magazynem Esquire, przedstawił swój pomysł na ewentualny sequel i podkreślił, że bardzo chciałby stanąć przeciwko Peterowi Parkerowi w wykonaniu Toma Hollanda. Aktor współpracował ze scenarzystką Kelly Marcel, aby stworzyć Venom 2. Podczas wywiadu Hardy zdradził, że myśli również o trzeciej części filmu. Powiedział jednak, że na poważne plany trzeba poczekać, gdyż kolejna część nie dostanie zielonego światła, jeżeli druga odsłona nie odniesie sukcesu.

Co byście powiedzieli na pojedynek Venom vs. Spider Man? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GameSpot, Esquire, Variety