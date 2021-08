Jesteście w gronie widzów czkających na premierę Disney+ w Polsce? Najnowsze informacje nie brzmią optymistycznie bo nie pozostawiają cienia wątpliwości odnośnie tego, że to wciąż dość odległy temat.

Kiedy premiera Disney+ w Polsce? Dopiero w połowie 2022 roku

To właśnie do Disney+ przyklejono łatkę tej usługi streamingowej, która w dłuższej perspektywie ma szansę pokonać, a przynajmniej nie odstawać pod względem popularności od Netflix. W kontekście naszego rynku nawet jeśli się to wydarzy, to naprawdę nieprędko.

Data premiery Disney+ w Polsce to zagadka, którą próbowano rozwiązać od wielu miesięcy. Swojego czasu pojawiały się nawet bardzo optymistyczne doniesienia, ale ostatecznie na nich się skończyło. Wydawało się, że Disney+ wystartuje na naszym rynku pod koniec tego roku, ale ostatecznie i tak się nie stanie. Najpierw o planach ekspansji platformy wspomniał Bob Chapek, sam CEO The Walt Disney Company, a nieco później portal wirtualnemedia uzyskał potwierdzenie interesujące nas najbardziej, iż Disney+ zadebiutuje w Polsce dopiero latem 2022 roku.

„Z przyjemnością potwierdzamy, że Disney+ zadebiutuje w Polsce latem 2022 roku. Doceniamy cierpliwość fanów oczekujących wejścia Disney+ i dokładamy wszelkich starań aby wprowadzić do krajów Europy Środkowej i Wschodniej najwyższej jakości serwis.”

Opóźnienie premiery Disney+. Jakie powody?

Dlaczego będziemy musieli czekać dłużej? Bob Chapek wspomniał tu między innymi o, a jakże, negatywnych skutkach pandemii koronawirusa. Wydaje się jednak, iż większe znaczenie ma chęć rozszerzenia zasięgu, który obejmie także wybrane rejony Bliskiego Wschodu i Afryki Południowej. Bo wyjaśnijmy jeszcze, iż Polska jest tutaj ujmowana w Europie Wschodniej, regionie najwyraźniej mało koszącym dla Disney'a, a już z pewnością nie priorytetowym.

Jeszcze w tym roku Disney+ pojawi się z kolei w kolejnych państwach azjatyckich. Łącznie na całym świecie platforma może pochwalić się już 116 mln subskrybentów. Kusi przede wszystkim szeroką ofertą, w której znajdują się nie tylko pozycje spod znaku Walt Disney, ale też Marvel, Pixar, Star Wars i National Geographic.

Czekacie na polską premierę Disney+?

Źródło: wirtualnemedia