DJI Mavic Air 2 to najciekawsza premiera drona od wielu miesięcy

DJI Mavic Air 2 debiutuje ponad dwa lata po pierwszej generacji i jest pełnoprawnym rozwinięciem koncepcji świetnego drona o olbrzymich możliwościach zamkniętych w maleńkiej konstrukcji. Bez wątpliwości zasługuje na tę dwójkę w nazwie, jako że (na upartego można stwierdzić, że) lata prawie dwa razy dłużej między ładowaniami i nagrywa filmy z dwa razy większą liczbą klatek na sekundę, a przy tym jest niewiele cięższy i większy.

Tak wygląda DJI Mavic Air 2 - zobacz prezentację wideo:

Konkretnie Mavic Air 2 waży 570 gramów, a jego najdłuższy bok ma jedynie 18 centymetrów. Oczywiście jego konstrukcja wciąż pozwala na złożenie, dzięki czemu jego transport nie stanowi żadnego problemu. Pomimo niewielkich gabarytów – a może właśnie ze względu na nie – imponuje swoimi możliwościami, szczególnie z zakresu foto.

Kamera wymieniona, więc Mavic Air 2 potrafi jeszcze więcej

DJI Mavic Air 2 ma matrycę CMOS w formacie 1/2" i robi zdjęcia w rozdzielczości 48 Mpix. Kamera świetnie poradzić ma sobie także z nagrywaniem wideo HDR, oferując rozdzielczość 4K z płynnością 60 klatek na sekundę albo też Full HD z 240 kl./s, co otwiera spore możliwości w kwestii materiałów slow-motion. Za brak wstrząsów odpowiada 3-osiowy gimbal, a za zawsze odpowiednie ustawienia – nowy algorytm SmartPhoto.

Oczywiście nie zabrakło też trybów automatycznych w najnowszych wersjach: ActiveTrack 3.0, Point of Interest 3.0 i Spotlight 2.0, w których dron lata tak, by zawsze mieć w kadrze to, co najważniejsze.

Podobnie jak pierwszy Mavic Air, tak i „dwójka” rozpędza się w powietrzu do 68 km/h, ale może za to latać znacznie dłużej – to już nie 21, lecz 34 minuty działania od ładowania do ładowania. To efekt zastosowania wyraźnie pojemniejszego akumulatora. Producent postarał się też o bardziej zaawansowany system omijania przeszkód: APAS 3.0.

Porównanie specyfikacji DJI Mavic Air 2 vs Mavic Air (1) vs Mavic Mini vs Mavic Pro 2

Mavic Air 2 Mavic Air Mavic Mini Mavic Pro 2 Wymiary: 180 x 97 x 84 mm 168 x 83 x 49 mm 140 x 82 x 57 mm 214 x 91 x 84 mm Waga: 570 g 430 g 249 g 907 g Maks. czas lotu: 34 minuty 21 minut 30 minut 31 minut Maks. prędkość: 68 km/h 68 km/h 46 km/h 72 km/h Kamera - matryca: 1/2" CMOS 1/2,3" CMOS 1/2,3" CMOS 1" CMOS Kamera - wideo: 4K/60fps 4K/30fps 2,7K/30fps 4K/30fps Kamera - foto: 48 Mpix 12 Mpix 12 Mpix 20 Mpix Omijanie przeszkód: Tak - zaawansowane Tak Nie Tak - zaawansowane

Ile kosztuje DJI Mavic Air 2? Mniej niż można by się spodziewać

Wydawałoby się, że to niemożliwe, ale jednak – w podstawowej wersji DJI Mavic Air 2 kosztuje 849 euro, a więc dokładnie tyle samo, co model pierwszej generacji.

