Firma DJI zaprezentowała swoją najbardziej zaawansowaną kamerkę sportową. Osmo Action 3 ma potężny akumulator, natywny tryb wertykalny i konstrukcję gotową nawet na te najbardziej szalone wyprawy.

Kamera DJI Osmo Action 3 – w imię kreatywności

Trzy lata po tym, jak Chińczycy zaprezentowali swoją pierwszą kamerę sportową sopd tego znaku, na rynku debiutuje DJI Osmo Action 3. W oficjalnej zapowiedzi producent przekonuje, że jego priorytetem było stworzenie urządzenia gotowego na każdą przygodę, które przy okazji w żaden sposób nie będzie ograniczać kreatywności.

Najbardziej dumny DJI zdaje się z „ekstremalnego” akumulatora. Nazywa go tak przede wszystkim dlatego, że pozwala nagrywać wideo nawet przez 160 minut, a ładowanie do 80% zajmuje zaledwie 18 minut. Jest jednak jeszcze jeden powód: to jego odporność na temperatury tak niskie jak -20 stopni Celsjusza. W kwestii wytrzymałości wypada również wspomnieć o wodoszczelności do 16 m bez dodatkowych akcesoriów!

Co potrafi kamera DJI Osmo Action 3?

Ważniejsze są jednak oczywiście inne elementy specyfikacji. Zwróćmy więc uwagę na to, że kamera Osmo Action 3 jest wyposażona w 1/1,7-calowy sensor i szerokokątny obiektyw (155 stopni). Urządzenie nagrywa filmy w jakości 4K / 120 fps, a wysokiej klasy system stabilizacji elektronicznej stanowi dopełnienie całości. W tej ostatniej kwestii do wyboru są trzy tryby: RockSteady 3.0, HorizonSteady oraz HorizonBalancing.

Nie zabrakło oczywiście trybów slow-motion i timelapse, a do tego dochodzi jeszcze tryb D-Cinelike Color. Mając świadomość tego, że w mediach społecznościowych rządzi wertykalne wideo, DJI Osmo Action 3 ma również specjalny tryb do natywnego nagrywania takich materiałów.

DJI dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że kamera Osmo Action 3 będzie wykorzystywana na różne sposoby. Dlatego postarał się także o dwa ekrany dotykowe (1,4 cala z przodu i 2,25 cala z tyłu), system 3 mikrofonów z technologią redukcji szumów, tryb streamingu przez Wi-Fi w jakości do 1080p/30 fps oraz wiele praktycznych funkcji dodatkowych.

Ile kosztuje DJI Osmo Action 3? Cena

W sklepach znajdziemy dwa zestawy z kamerą DJI Osmo Action 3:

DJI Osmo Action 3 Standard Combo kosztuje 1849 złotych

DJI Osmo Action 3 Adventure Combo kosztuje 2349 złotych

Ten drugi zestaw zawiera jeszcze drugi akumulator i etui na niego, a także kilka dodatkowych akcesoriów.

Źródło: DJI