Problemy z kartą Radeon RX 7900 XTX są poważniejsze niż podejrzewano? der8auer przeprowadził kilka testów, które mogą wskazywać na poważne problemy z budową chłodzenia referencyjnych modeli.

Chodzi o problemy z przegrzewaniem referencyjnych kart Radeon RX 7900 XTX. Niektóre sztuki miały osiągać bardzo wysokie temperatury 110°C, co mogło prowadzić do przegrzewania konstrukcji i spadków wydajności.

Problem z przegrzewaniem Radeon RX 7900 XTX - eksperyment potwierdza usterkę

AMD potwierdziło problemy z przegrzewaniem kart, ale do tej pory nie wskazało przyczyny takiej usterki. Ciekawy eksperyment przeprowadził jednak Roman „der8auer” Hartung. Sprawdzono tutaj kilka teorii związanych z referencyjnymi kartami Radeon RX 7900 XTX. Jedna z teorii okazała się wyjątkowo interesująca.

der8auer zbudował stanowisko testowe i podczas działania komputera obrócił kartę graficzną z orientacji pionowej do poziomej. Karta rzeczywiście zwiększyła temperatury do granicznych 110°C. Co ciekawe, ponowne obrócenie karty do pozycji pionowej już nie zmniejszyło temperatur.

Przeprowadzony eksperyment może sugerować, że usterka z przegrzewaniem referencyjnych kart graficznych ma wynikać z niewłaściwego funkcjonowania chłodzenia z komorą parową. Znajdujący się w środku czynnik chłodniczy ma problem z ponownym skropleniem, co przekłada się na ograniczone odprowadzanie ciepła i może doprowadzać do przegrzewania konstrukcji.

Jeśli podejrzenia się potwierdzą, AMD może mieć poważny problem – taka usterka może dotyczyć wszystkich referencyjnych modeli liczonych w tysiącach egzemplarzy, co będzie wymagało ogromnej (i kosztownej!) akcji wymiany sprzętu. Póki co producent prosi o kontakt tych użytkowników, którzy napotkali na problemy z przegrzewaniem swoich kart.

Źródło: YouTube @ der8auer