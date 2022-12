Za nami premiera kart Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX, które imponują funkcjonalnością i osiągami. Gorzej wygląda kwestia kultury pracy. Jak się okazuje, może być to poważniejszy problem niż się wydaje.

Do tej pory mieliśmy okazję przetestować referencyjne wersje kart Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX. W sieci można też natrafić na testy niereferencyjnych konstrukcji i widać tutaj pewną zależność.

Wysokie temperatury kart Radeon RX 7900 XTX

Andreas Schilling z serwisu HardwareLuxx zauważył niepokojącą przypadłość kart graficznych Radeon RX 7900 XTX (czyli wydajniejszych modeli z wyższymi limitami mocy).



Referencyjne modele Radeona RX 7900 XTX (MBA) mają dużo wyższe maksymalne wskazania temperatury i dużo wyższą różnicę temperatur

Okazuje się, że referencyjne modele (MBA) osiągają dużo wyższą temperaturę maksymalną (Hot-Spot) i dużo większą różnicę między temperaturą rdzenia a temperaturą maksymalną (Δ). Widać także, że taki problem nie dotyczy autorskich wersji ze zmienionym chłodzeniem.

Wysokie temperatury maksymalne nie pozwalają „rozwinąć skrzydeł” referencyjnym modelom. Efekt jest taki, że karty ograniczają maksymalne taktowanie rdzenia i przez to oferują gorze osiągi niż inne konstrukcje. Do tego wymuszają większe obroty wentylatorów, co przekłada się na wyższy poziom generowanego hałasu.



Problem ma dotyczyć referencyjnych kart Radeon RX 7900 XTX

Na ten moment nie wiadomo skąd wynikają problemy z wysokimi temperaturami (jednak z koncepcji zakłada nierównomierny docisk chłodzenia do układu graficznego – może być to prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z konstrukcją na bazie chipletów). Redakcja otrzymała zapewnienie od producenta, że przygląda się problemowi.

Źródło: HardwareLuxx