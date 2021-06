Przy kupnie wymarzonego sprzętu liczy się cena. Im taniej, tym więcej zostaje w kieszeni. Tak jak popularny jest ten pogląd, tak wielu ludzi zdążyło się przekonać, że to nie zawsze najlepsza droga. A zatem, dlaczego warto kupować w zaufanych sklepach?

Przyszło nam żyć w czasach, w których szeroko pojęte urządzenia elektroniczne z roku na rok stają się droższe. Spójrzmy chociażby na rynek smartfonów. Kiedyś topowy model kosztował 2 tysiące złotych, teraz 6 tysięcy stało się w zasadzie normą. Gdybyśmy chcieli pozostać w odniesieniu do czasów sprzed kilkunastu lat wstecz, na pewno musielibyśmy sobie powiedzieć, że sprzęt był — co tu dużo mówić — mniej awaryjny. Nie było też łatwo o podróbki sprzedawane jako oryginał. Po prostu zdecydowanie mniej zachodu kosztował zakup wybranego sprzętu. Dzisiaj ta sprawa przestaje być tak oczywista. Konsument musi mieć świadomość rynku, jeśli nie chce się rozczarować zakupem. Na szczęście wielu problemów można uniknąć, kupując w zaufanych sklepach. Pytacie dlaczego? Oto 5 powodów, dla których nie warto kupować w niesprawdzonych miejscach.

Niska cena i niesprawdzony dystrybutor

Kupując sprzęt w niskiej cenie teoretycznie sporo zyskujesz, a przy tym nie widzisz miejsca, w którym najbardziej tracisz. Jednym z lepszych przykładów jest Allegro. Towary sprzedawane po preferencyjnych cenach to często produkty od osób, które nie działają zbyt długo na rynku. Pewnie, może się trafić dobra sztuka, ale co zrobisz, jeśli sprzęt rozsypie się w pół roku od momentu zakupu, a sprzedawca po prostu zniknie? Nie masz szans zwrócić się do niego w sprawie rękojmi. Oczywiście, na Allegro działają też firmy, które istnieją na rynku od wielu lat i nie o takich tu mowa. Chodzi o niesprawdzonych dostawców, którzy pojawiają się równie szybko, co znikają.

Oficjalna dystrybucja

Nietrudno wskazać takie grupy produktów, które trafiają na nasz rynek spoza oficjalnej dystrybucji. Co więcej, wielu sprzedawców zataja ten fakt, a ci naprawdę odważni podrabiają nawet karty gwarancyjne. Być może teraz wydaje się to mało problematyczne, skoro sprzęt i tak jest oryginalny, ale kiedy pomyślisz o tym z szerszej perspektywy, okazuje się, że gwarancja i tutaj potrafi być problematyczna. Z czym to się wiąże? Ano z kłopotami z naprawą w autoryzowanym sklepie producenta. Nawet jeśli sklep zapewni serwis gwarancyjny, to w takich przypadkach często wiąże się to z kilkutygodniową podróżą do dalekich krajów – a przecież nikt nie chce zostać bez sprzętu przez kilkadziesiąt dni.

Przedłużona gwarancja? Czasem to może być problem

Często kupujemy drogie sprzęty, których nie planujemy wymieniać za rok czy dwa lata. Chcemy kupić raz, wydać może trochę więcej pieniędzy, ale kupić dobrze i z głową. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że część sprzętów jest wręcz „zaprogramowana”, by działać tylko przez okres objęty gwarancją. Jeśli wydajesz kilka tysięcy złotych, chcesz mieć pewność, że inwestycja zdąży się zwrócić, dlatego przedłużona gwarancja cieszy się ogromną popularnością wśród konsumentów. Czy każdy sklep daje ten przywilej? Niestety, nie każdy, ale możesz na nią liczyć u wszystkich zaufanych i sprawdzonych dostawców.

Obsługa okołosprzedażowa

Masz problem? Nie wiesz, jaki sprzęt będzie dla Ciebie najlepszy? Wiesz, czego szukasz, ale potrzebujesz jeszcze kilku informacji, aby upewnić się w podjętej decyzji? W dobrych i zaufanych sklepach nie będziesz mieć problemu z uzyskaniem pomocy. Możesz skorzystać z wiedzy doświadczonych sprzedawców, uzyskać wszystkie najpotrzebniejsze informacje związane z gwarancją, a serwisanci zjawią się u Ciebie w razie potrzeby. Wystarczy, że zgłosisz się do sklepu, w którym kupiłeś lub chcesz kupić wybrany produkt i zawsze rozwiążesz problem… prawie zawsze, bo jeśli wybierasz niesprawdzone sklepu, możesz mieć co do tego poważne wątpliwości.

Tylko oryginalne produkty

Internet zna wiele takich afer, w których ktoś był pewien, że kupuje w pełni oryginalny produkt, a rzeczywistość okazywała się zgoła odmienna. Część sprzedawców jest na tyle sprytna, że opis, zdjęcia, a nawet cena nie wzbudzają podejrzeń. Problemem zdaje się być nie tylko kupno nieoryginalnych sprzętów, ale i zwrot do sprzedawcy. Wielu z nich urywa kontakt w momencie dokonania sprzedaży, przez co nawet odesłanie produktu staje się problematyczne.

Zawsze bezpieczne zakupy

Sprawdzony dostawca to przede wszystkim pewność i bezpieczeństwo zakupów. Czasem kusi nas cena, ale czy warto narażać się na ryzyko? Problemy ze sprzętem dotyczą wszystkich marek, nawet tych najlepszych, ale w zaufanych sklepach z całą pewnością otrzymasz pomoc i wsparcie na każdym etapie – od momentu wyboru sprzętu, poprzez zakup i aż do napraw gwarancyjnych. Nie musisz się obawiać, że trafisz na przysłowiowego bubla, a sklep nie zniknie po kilku miesiącach. I to właśnie za to płacisz te parę złotych więcej.