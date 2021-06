Letnie miesiące z reguły nie obfitują w gorące premiery, ale Steam tradycyjnie właśnie wtedy serwuje graczom sporą atrakcję. Letnia wyprzedaż to doskonała okazja do powiększenia swojej kolekcji gier.

Letnia wyprzedaż na Steam z rabatami do 90%

Jeśli nie zaliczacie się do największych łowców promocji to przypominamy, że na Epic Games Store można zgarnąć Horizon Chase Turbo i Sonic Mania za darmo. To nie wszystko, bo GOG rozdaje Shadowrun Trilogy. Preferujący platformę Steam mogą natomiast skorzystać z wspomnianej letniej wyprzedaży.

Oficjalnie mowa tutaj o tysiącach przecenionych gier, a więc nie będzie przesadą stwierdzenie, iż każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Tym bardziej, że rabaty są nie byle jakie. W niektórych przypadkach to nawet 90%. Również czasu na skorzystanie z oferty jest sporo, bo wyprzedaż potrwa do 8 lipca.

Wybrane oferty z letniej wyprzedaży Steam

Battlefield V Definitive Edition za 67,47 zł (taniej o 75%)

Battlefield Bundle za 104,56 zł (taniej o 83%)

Cyberpunk 2077 za 133,33 zł (taniej o 33%)

Dark Souls III za 49,99 zł (taniej o 75%)

Dishonored: Complete Collection za 104,99 zł (taniej o 70%)

Hard Reset Redux za 7,19 zł (taniej o 90%)

Iron Harvest za 53,74 zł (taniej o 75%)

Max Payne Complete Pack za 71,07 zł (taniej o 70%)

Middle-earth: Shadow of War za 24,29 zł (taniej o 85%)

Payday 2 za 3,59 zł (taniej o 90%)

PlayerUnknown's Battlegrounds za 36,49 zł (taniej o 50%)

Rainbow Six Siege za 31,96 zł (taniej o 60%)

Shadow Warrior Collection za 51,50 zł (taniej o 84%)

Superhot za 11,99 zł (taniej o 60%)

Unravel Yarny Bundle za 10,08 zł (taniej o 81%)

Wolfenstein Alt History Collection za 61,75 zł (taniej o 86%)

Trudno wskazać na kilka konkretnych pozycji, które zadowolą wszystkich. Nie chodzi już nawet o ceny, ale o fakt, iż każdy ma inne gusta i upodobania chociażby odnośnie preferowanych gatunków gier. Nawet powyższa lista daje jednak jasno do zrozumienia, iż można liczyć tu na dużą różnorodność. Dostępne są nie tylko pojedyncze gry, ale też różnego rodzaju zestawy.

Jeśli jednak nie widzicie tu nic kuszącego, to warto udać się na oficjalną stronę sklepu Steam i poszukać czegoś z naprawdę szerokiego katalogu przecenionych pozycji.

Źródło: steam