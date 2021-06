Dobrze sprzedany telefon to czysty telefon. Nie wszyscy o tym wiedzą. Co piąty telefon z drugiej ręki nie ma nawet prawidłowo wykonanego restartu do ustawień fabrycznych. Jak skutecznie wyczyścić z danych telefon z Androidem oraz wymazać dane z iPhone?

Koszt inwestycji w nowy telefon można przynajmniej częściowo zamortyzować sprzedażą poprzednika. Mimo to nie każdy właściciel zbędnego mu już iPhone oraz POCO uważa, że zysk jest wart ryzyka. Wystarczy poszukać telefonów poleasingowych. Jest ich w sprzedaży dużo mniej, niż komputerów czy ekspresów do kawy. Wiele firm nie wpada nawet na pomysł lesingowania telefonów służbowych. Bezpieczniej jest kupić je w standardowych cenach i zutylizować, zamiast ryzykować cenne dane.

Statystyki tworzone przez specjalistyczne ośrodki odzyskiwania danych też nie są zachęcające. Nawet co piąty ze sprzedawanych telefonów z drugiej ręki jest w stanie pozwalającym na odczytanie z niego danych użytkownika. Dla wielu posiadaczy telefonów, czyszczenie tylko usunięcie listy kontaktów i zdjęć. Tymczasem nawet wymazanie danych lub restart do ustawień fabrycznych to za mało. Równie istotne jest odłączenie telefonu od usług chmurowych i nadpisanie danych. Co konkretnie należy zrobić, żeby pamięć telefonu została prawidłowo wyczyszczona?

Co możesz zrobić, żeby sprzedając stary telefon nie oddać też swoich danych?

Jak restart do ustawień fabrycznych i wymazywanie wyczyszczą Ci telefon?

Usuwanie pojedynczych aplikacji, kontaktów lub zdjęć nie wyszczyści pamięci telefonu. Potrzebne jest bardziej kompleksowe działanie. Użytkownik iPhone'a lub telefonu z Androidem nie może w łatwy sposób usunąć systemu operacyjnego. Dlatego formatowanie pamięci telefonu jest dostępna tylko z pozycji administartora, którą rezerwują dla siebie producenci sprzętu. Użytkownik musi poprzestać na restarcie. Do wyboru są trzy jego rodzaje:

miękki restart : nie usuwa żadnych danych; polega na ponownym uruchomieniu telefonu za pomocą polecenia wybieranego w menu: system operacyjny zamyka się w standardowym trybie, po czym ponownie uruchamia

: nie usuwa żadnych danych; polega na ponownym uruchomieniu telefonu za pomocą polecenia wybieranego w menu: system operacyjny zamyka się w standardowym trybie, po czym ponownie uruchamia twardy restart : nie usuwa żadnych danych; polega na nagłym wyłączeniu telefonu przez pozawienie go zasilania i uruchomienie ponowne; praktycznie nie jest możliwy do wykonania od czasu, kiedy baterie telefonów przestały być wymiennym podzespołem

: nie usuwa żadnych danych; polega na nagłym wyłączeniu telefonu przez pozawienie go zasilania i uruchomienie ponowne; praktycznie nie jest możliwy do wykonania od czasu, kiedy baterie telefonów przestały być wymiennym podzespołem restart do ustawień fabrycznych: ponowne uruchomienie urządzenia, skutkujące załadowaniem stanu startowego systemu operacyjnego; usuwa wszystkie dane użytkownika oszczędzając dane systemowe; potocznie bywa określane twardym restartem.

Reset, który należy zadysponować przed przekazaniem telefonu kolejnemu właścicielowi, jest restartem do ustawień fabrycznych w telefonach z Androidem lub wymazywaniem danych i ustawień użytkownika w urządzenich z iOS.

Czy restart do ustawień fabrycznych trwale usuwa wszystkie dane ze sprzedawanego telefonu?

Jeśli telefon trafia w ręce przeciętnego użytkownika, restart do ustawień fabrycznych powoduje, że urządzenie jest dla niego wystarczająco anonimowe. Niedostępne są wcześniej umieszczone listy kontaktów, połączeń i historia korespondencji. Nie ma też aplikacji, loginów, haseł, zdjęć, filmów oraz plików audio należących do poprzednika. Widoczne są tylko aplikacje fabryczne.

Restat do ustawień fabrycznych przestaje być wystarczający, jeśli telefon trafia w ręce osoby, która wie, że usuwanie danych podczas przywrócenia ustawień fabrycznych skutkuje zachowaniem ich w pamięci podręcznej urządzenia. Co prawda są one rozsypane niczym puzzle, ale jeśli będą wystarczająco kompletne, można próbować je złożyć w zdjęcia, hasła, wymianę kłopotliwej korespondencji i wiele danych, które mogą Cię naprawdę pogrążyć na wielu płaszczyznach.



Nie wiesz na kogo trafi Twój stary telefon. Te naklejki mogą nie być na poważnie. Ale nie muszą.

Oczywiście, wymaga to sporej wiedzy oraz użycia specjalistycznego oprogramowania, ale odzyskanie takich "usuniętych" danych jest możliwe. Staje się coraz trudniejsze, a ostatecznie niedostępne dopiero, kiedy dane w pamięci podręcznej telefonu zaczynają być nadpisane nowymi. Dlatego skuteczne wyczyszczenie telefonu to restart do ustawień fabrycznych i nadpisanie pamięci nowymi danymi. Może to zrobić za nas mechanizm wyzwalany na skutek usunięcia szyfrowania sprzętowego, ale doprowadzenie do tego wcale nie jest oczywiste.

Dlaczego restart do ustawień fabrycznych nie usuwa wszystkich danych z telefonu?

Czasem musimy wykonać restart do ustawień fabrycznych telefonu, choć wcale nie chcemy pozbywać się danych. Wystarczy zainstalowanie zawirusowanej aplikacji, a uruchomienie systemu operacyjnego od nowa będzie jedynym sposobem, żebyśmy mogli korzystać z telefonu. Trudno jednak nazwać funkcjonalnym smartphone, któremu brakuje listy kontaktów.

Całe szczęście, zarówno Google jak i Apple, robią wiele, żeby dane użytkowników telefonów były bardzo skutecznie powiązane z ich usługami chmurowymi. Dzięki temu nowy telefon w dłoni jest czystą przyjemnością. Dostajemy nowy system operacyjny, a brakujące dane pobierane są z dysku wirtualnego, jakby nowy telefon uczył się od starego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrestartowany do ustawień fabrycznych telefon potraktować jak nowy. Połączenie go z iCloud lub dyskiem Google, z których pobierze kopie danych sprzed restartu.

Czyszcząc telefon mamy jednak przeciwny cel. Aby został osiągnięty, musimy pamiętać, że synchronizacja telefonu z usługami chmurowymi Google i Apple jest traktowana priorytetowo. Dzięki temu restart do ustawień fabrycznych starego telefonu usuwa dane bezpowrotnie, ale tylko czasami i tylko niektóre. Jak więc zabrać się za czyszczenie pamięci telefonu, żeby można go było bezpiecznie przekazać nowemu użytkownikowi?

Jak przygotować telefon z Androidem do sprzedaży?

Restart do ustawień fabrycznych telefonu z Androidem jest koniecznością, jeśli nie chcemy swoich danych przekazać razem z urządzeniem. Żeby jednak nie stracić danych, ani nie sprzedać bezużytecznego telefonu, musimy wykonać kilka dodatkowych czynności.

Wykonaj kopię danych

Wykonanie kopii zapasowej danych możemy wykonać na trzy sposoby, których efekty będą różne:

1. Synchronizacja z kontem Google

Wielu użytkownikom wystarczy synchronizacja z kontem Google. Dodaje ona telefon do urządzeń właściciela i pobiera z niego na bieżąco listy kontaktów oraz aplikacji, które umieszcza. Są one zapisywane na Dysku Google i zostaną automatycznie dodane do kolejnego urządzenia, które z tym samym kontem Google powiążemy.

Zapisując kopię danych telefonu z Androidem na koncie Google można też zachować zdjęcia i filmy. Niestety, jakość plików multimedialnych może budzić zastrzeżenia. Trafiają one do chmury jako skompresowane i o ich pierwotnej jakości możemy zapomnieć. Konto Google nie kopiuje też SMSów, MMSów, korespondencji z komunikatorów. Przykra niespodzianka spotka też gracza. Znajdzie na koncie Google listę używanych aplikacji, ale bez swoich rzetelnie zdobytych postępów.

2. Kopia na komputerze lub innym zewnętrznym nośniku



Połączenie przez kabel USB do komputera

Aby wyeliminować niechciane straty, dobrym pomysłem jest wykonanie dodatkowej kopii danych. Można do tego celu użyć dużej karty pamięci lub przenieść pliki na komputer. W tym celu telefon należy podłączyć kablem do portu USB, pozwolić na debugowanie USB i dodać potrzebne nam pliki na dysk komputera. W ten sposób można także przesłać kopie danych na dysk zewnętrzny, lub do chmury.

3. Aplikacje do backup'u

Pomocne w tworzeniu kopii zapasowych są też aplikacje do przenoszenia danych ze starego telefonu na nowy. Helium bądź SMS Backup można wykorzystać jako kontener przenoszący dane na dowolny rodzaj pamięci fizycznej lub do chmury i w ten sposób utworzyć kopię zapasową wybranego rodzaju danych.

Usuń FRP

Factory Reset Protection (FRP) jest funkcją, która działa w systemie Android 5.0 (Lollipop) oraz nowszych. Powoduje, że po wykonanym restarcie do ustawień fabrycznych można od nowa skonfigurować telefon tylko przy pomocy wcześniej używanego konta Google.

Żeby pozbyć się tego prezentu, należy odpiąć telefon w aplikacji Znajdź Moje Urządzenie (Android Device Manager). Jest ona dostępna w wersji mobilnej oraz webowej i pomaga zdalnie zlokalizować lub zrestartować telefon do ustawień fabrycznych (od niedawna Google w ADM zastąpiło ten termin poleceniem wymaż i nie należy go w tym momencie używać). Jeśli mamy ją zapisaną w telefonie, należy się z niej wylogować i odinstalować.

Odpięcie telefonu należy wykonać używając polecenia zabezpiecz urządzenie: zablokuj telefon i wyloguj się z konta Google. Po takiej dyspozycji telefon otrzyma następujące komunikaty:

Odepnij konto Google

Powiazanie telefonu z usługami chmurowymi Google trzeba jeszcze usunąć ręcznie z poziomu ustawień telefonu. Jeśli lista kont Google jest pusta, powinniśmy zobaczyć taki komunikat:

Dla pewności można odwiedzić wszystkie konta Google, którymi mogliśmy się posługiwać. Do tej weryfikacji lepiej użyć komputera kub nowego telefonu. Jeśli czyszczony telefon gdzieś się pojawi, należy zaznaczyć polecenie: Wyloguj się, które jest dostępne po wybraniu menu dla każdego z widocznych sprzętów.

Wylogowanie się z wszystkich aplikacji od Google, które telefon posiada nie jest konieczne, ale jest dobrym pomysłem. Bardzo często są one aplikacjami fabrycznymi, a ich szyfrowanie może mieć różną skuteczność. Playlisty YouTube możemy się nie wystydzić, ale aplikacja z zalogowanym kontem Google wystarczy, żeby intruz przejął nasz dochodowy kanał albo dodał kilka złośliwych uwag pod produkcją kogoś, kogo obserwujemy tylko dlatego, że znamy osobiście.

Usuń telefon z chmury poroducenta

Niektórzy producenci telefonów oferują wirtualne konta z powierzchnią dyskową lub funkcją zdalnego zarządzania telefonem. Taką usługę mają dostępną między innymi właściciele telefonów Samsung, Xiaomi i Huawei. Jeśli chcemy przekazać w pełni funkcjonalny telefon, wypada odpiąć go także z tego typu konta.

Uwaga! Jeśli nie wyłączymy FRP, synchronizacji z kontem Google i kontem producenta, przekazujemy telefon, z którego nowy użytkownik nie może korzystać lub będzie miał z tym bardzo duży problem. Zwiększamy też ryzyko, że telefon będzie można w przyszłości z nami powiązać. A pozbywając się go nie wiemy w czyje ręce trafi i do czego posłuży.

Czy trzeba szyfrować telefon z Androidem przed restartem do ustawień fabrycznych?

Szyfrowanie sprzętowe to standard dla telefonów z Android 6.0 (Marshmallows) oraz nowszymi generacjami. Już w 2019 roku oznaczało to, że większość używanych na świecie telefonów z Androidem szyfrowanie sprzętowe ma uruchomione automatycznie i nie znajdziemy dodatkowego polecenia jego uruchomienia w ustawieniach urządzenia . W przypadku starszych modeli telefonów z Androidem szyfrowanie sprzętowe można uruchomić ręcznie i warto to zrobić nawet jeśli naszym celem nie jest sprzedaż, a utylizacja sprzętu.



Dodanie szyfrowania. System Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Co prawda specjaliści są w stanie ominąć szyfrowanie działającego telefonu i odczytać dane. Klucz deszyfrujący stosowany w telefonach jest wywoływany kodem blokady. Można go pozyskać, mając fizyczny kontakt z urządzeniem. Po restarcie do ustawień fabrycznych nie trzeba się o to martwić. Blokada jest usuwana tak samo jak wszystko, co w pamięci umieścił użytkownik. Zamiast jednak wywołać klucz deszyfrujący, generuje nadpisanie danych ciągiem cyfr, zazwyczaj zer. W konsekwencji restartowany telefon usuwa swoje szyfrowanie, ale pobrać z niego można tylko nadpisane dane, a nie te, które umieszczał użytkownik.

Jak samodzielnie zaszyfrować telefon z Androidem?

Istnieją też aplikacje pomagające zaszyfrować urządzenie z Androidem, które możemy pobrać ze Sklepu Play. Wykorzystują techniki porównywalne z szyfrowaniem sprzętowym, ale rzadko są kompatybilne ze starszymi wersjami Androida. W sytuacji, kiedy nie ufamy szyfrowaniu telefonu lub nie możemy go uruchomić, do wyboru mam też ręczne nadpisanie danych.

Jak sprytnie nadpisać dane w pamięci telefonu?

Wymaga to trochę cierpliwości, ale jest skuteczne. Telefon zrestartowany do ustawień fabrycznych ma aplikację aparat. Należy uruchomić nagrywanie filmu z wyłączonym dźwiękiem i położyć telefon na stole kamerą do blatu. Tak powstały materiał filmowy wystarczy edytować i każdą możliwą zmianę zapisywać jako kolejny plik, aż do komunikatu o wyczerpaniu miejsca.

Jeszcze jeden restart do ustawień fabrycznych i możemy być pewni, że nawet specjalista z pamięci podręcznej telefonu będzie w stanie odczytać tylko elementy naszej fascynującej produkcji filmowej. Podobnie zadziała duża ilość zdjęć podłogi lub białej ściany, ale zapisanie pamięci zajmie nam więcej czasu.

Wykonaj restart do ustawień fabrycznych

Restart do ustawień fabrycznych przed sprzedażą telefonu trzeba wykonać fizycznie, z poziomu urządzenia. Wywoła go jednoczesne wciśnięcie na kilka sekund klawiszy ścieszenia i uruchomienia. Polecanie restartu do ustawień fabrycznych znajduje się też w ustawieniach głównych każdego telefonu z Androidem. Ścieżka może się odrobinę różnić w zależności od modelu telefonu i jeśli nie możemy jej wyszukać, należy posłużyć się instrukcją ze strony producenta.

Zadysponowanie restartu zdalnego (wymazywania) nie powinno być już dostępne, bo telefon powinien być odłączony od konta Google oraz konta u producenta.

Podczas restartu do ustawien fabrycznych telefon powinien być podłączony do zasilania, ponieważ proces może trwać kilka minut lub godzin. Jego rozpoczęcie oznacza, że usuwamy wszystkie dane, które umieściliśmy w pamięci telefonu.

Jak sprawdzić, czy telefon został wyczyszczony?

Po wykonanych działaniach należy pozbawić telefon karty SIM i karty pamięci. Jeśli po takim demontażu telefon uruchamia się i można go zacząć konfigurować podając dane dowolny adres Gmail, możemy uznać, że czyszczenie się powiodło. Telefon identycznie zachowa się w rękach kolejnego właściciela, który nie będzie w stanie odczytać jakikolwiek naszych danych.

Jak przygotować iPhone do sprzedaży?

Teoretycznie wyczyszczenie iPhone’a z danych jest dużo prostsze, niż telefonu z Androidem. Apple od dawna szyfruje swoje urządzenia, a kopię zapasową wykonać można jedną aplikacją. Wystarczy wyjąć kartę SIM, zadysponować wymazanie danych i można spać spokojnie. Niestety, istnieje kilka funkcjonalności telefonów Apple, które należy usunąć dodatkowo.

Utwórz kopię zapasową danych

Backup danych możemy zapisać w chmurze iCloud lub przy pomocy usługi iTunes na zsynchronizowanym z telefonem komputerze. Którekolwiek z miejsc przechowywania wybierzemy, możemy mieć pewność, że dane zostaną zachowane w niezmienionym stanie.

Warto ten proces wykonać dodatkowo, nawet jeśli regularnie tworzymy kopię zapasową danych w chmurze iCloud. Są one tworzone w nocy i łatwo przegapić, że nie były zapisywane od jakiegoś czasu.

Usuń sparowanie urządzenia

Najczęściej do odłączenia będzie sparowany Apple Watch, komputer, ale także samochod lub asystent głosowy. Usunięcie parowanie spowoduje, że iPhone nie będzie miał szans magazynować kopii danych połączonego z nim urządzenia. Podczas usuwania parowania ostatnia kopia jest przenoszona do chmury i parowanie z kolejnym iPhonem spowoduje, że zostanie pobrana na nowe urządzenie.

Wyrejestruj iMessage oraz wyloguj się z iCloud, iTunes, App Store oraz Lokalizatora

Wyrejestrowanie iMessage jest wymagane przez Apple, jeśli zamierzamy korzystać z telefonu innego producenta. Oznacza to, że zawsze trzeba to zrobić. iPhone po wymazaniu, usunięciu karty SIM i skonfigurowaniu przez nowego użytkownika nadal może odbierać wiadomości testowe kierowane na numer telefonu poprzedniego właściciela. Wyłączyć usługę iMessage najlepiej w ustawieniach telefonu. Jest także możliwość wyrejestrowania numeru na stronie Apple, ale należy to zrobić tylko, jeśli rzeczywiście zmieniamy markę telefonu.



Wyrejestrowanie iMessage, źródło: Apple

Zdradliwe mogą być też paradoksalnie wszystkie aplikacje, które wymagają dwustopniowej weryfikacji, czyli podania Apple ID. ICloud, iTunes, App Store oraz Lokalizator nie są najbardziej narażone na problemy, ale to największe potencjalne źródła danych użytkownika. Dlatego warto wylogować się z nich ręcznie. Usunięcie telefonu z konta Apple może nie wystarczyć, żeby nowy właściciel telefonu podając swoje Apple ID nie spotkał się z odmową zalogowania.

Jeśli czyścimy iPhone z iOS7 lub starszy, dobrym pomysłem jest też wylogowanie się osobno z każdej aplikacji, która wymagała jakiejkolwiek identyfikacji. Warto w ten sposób zadbać o pocztę, komunikatory, media społecznościowe i wszystkie usługi chmurowe. Opcjonalnym takie działanie staje się, jeśli zamierzamy wymazać dane w iPhone z iOS8 lub nowszym.

Czy trzeba szyfrować iPhone przed wymazaniem danych?

Decyzja o korzystaniu z urządzeń Apple często jest podyktowana względami zachowania prywatności. Ma to uzasanienie w przypadku urządzeń z iOS8 i procesorem A7 lub nowszych. Mają one istotną część klucza deszyfrującego zapisaną w tzw. bezpiecznej enklawie. Jest to osobny układ scalony w pamięci telefonu, niedostępny modyfikacji ze strony systemu operacyjnego. Klucz sprzętowy jest unikalny dla każdego urządzenia i zostaje wywoływany do odpowiedzi przez odblokowanie telefonu. Prawidłowe hasło blokady oznacza, że telefon ma do czynienia z właścicielem. Błędne oznacza intruza, którego należy zignorować kilka razy, a ostatecznie zablokować się całkowicie.

W efekcie od iOS8 iPhone może być odblokowany tylko przez użytkownika i oddając telefon nowemu właścicielowi, wystarczy skutecznie usunąć blokadę telefonu. Jeśli tego nie zrobimy, nie możemy czuć się bezpiecznie.

Szyfrowanie, które stosuje Apple i Google jest obecnie na tym samym poziomie skomplikowania i ma poważną wadę w postaci człowieka. Nadane przez niego hasło blokady wystarczy, żeby odszyfrować urządzenie. Jeśli iPhone sprzedamy standardowemu użytkownikowi, to przerzucimy na niego konieczność wymazania urządzenia. Taka transakcja może nie zakończyć się pozytywną oceną naszej oferty. Zdarza się najlepszym, ale prawdziwy ból czeka nas, jeśli kupujący uzna, że wysiłek będzie mu się opłacał i będzie wiedział czego spróbować.

Technologia AI pędzi szybciej, niż satelity Starlink na orbitę. Zdjęcie z awatara sprzedającego lub wyszukanie jego selfie na portalach społecznościowych praktycznie zawsze jest do zrobienia. A daje ogromne pole do popisu, żeby blokady biometrycznej próbować się pozbyć. Aktualnie największe wyzwanie to tęczówki oczu, ale ich udana symulacja to tylko kwestia czasu. Techniki kryptografii i odszyfrowywania rozwijają się równie szybko i od zawsze równolegle. Wystarczą odpowienie narzędzia i umiejętności.

Dodatkowe zaszyfrowanie iPhone'a przed wymazaniem też ma sens Jeśli oddajemy iPhone do wyczyszczenia specjalistycznej firmie, możemy się spodziewać, że kopia zapasowa i dodatkowe nadpisanie danych jest tym, za co faktycznie płacimy. Specjaliści nadpisują dane nawet w iPhone z najnowszym iOS. O pomocne aplikacje w Apple Store jest trudno, ale mając kopię zapasową w chmurze, można ręcznie nadpisać dane. Jeśli chcemy mieć absolutną pewność, że dane użytkownika znikną bezpowrotnie, możemy wykonać ręczne nadpisanie kilka razy.

Wymaż wszystkie dane i ustawienia użytkownika iPhone

Ogólna ścieżka restartu wymazywania danych o ustawień użytkownika (restartu do ustawień fabrycznych) jest następująca:

ustawienia ogólne / resetuj / wymaż całą zawartość i ustawienia



Wymazywanie danych użytkownika. Źródło: Apple

Polecenie wystarczy potwierdzić, żeby wymazywanie się rozpoczęło. Proces może trwać od kilku minut do kilku godzin. Jest to zależne od ilości danych oraz wersji systemu iOS. Im telefon jest starszy, tym dłuższego oczekiwania należy się spodziewać. Przyda się pełna bateria, a podłączenie do źródła zasilania jest najlepszym pomysłem.

Usuń iPhone z konta Apple

Zasadniczo telefon nadaje się już do przekazania nowemu właścicielowi. Zanim jednak trafi on w jego ręce, należy odwiedzić swoje konto Apple i potwierdzić, że telefon zniknął z listy przypisanych urządzeń.

Wsparcie techniczne Apple wskazuje, że tylko usunięcie telefonu z powiązanych z naszym Apple ID gwarantuje, że urzadzenie

nie będzie ono również miało dostępu do iCloud ani innych usług Apple, łącznie z aplikacją Lokalizator, do momentu ponownego zalogowania się z wykorzystaniem uwierzytelniania dwupoziomowego

Odpięcie iPhone od swojego Apple ID powinniśmy wykonać także, jeśli wcześniej wyłączyliśmy wszystkie powiązane z Apple ID usługi. Bez potwierdzenia, ze iPhone nie jest już nasz, nowy właściciel nie będzie mógł łatwo powiązać go ze swoim Apple ID i zacząć używać.

Jak długo telefon nadaje się do sprzedaży?

Wyczyszczenie pamięci telefonu powinno zostać wykonane dużo uważniej, niż odpicowanie wyświetlacza i wyciąganie spod ziemi markowego pudełka. Nie jest jednak bardzo trudne i każdy właściciel telefonu bez problemu sobie z tym poradzi. Podobne czyszczenie pamięci telefonu jest niezbędne, jeśli chcemy go wyrzucić. Elektrośmieci przechodzą przez wiele rąk, zanim zostaną całkowicie zniszczone. Pytanie jednak, czy powinniśmy spisywać na straty urządzenia, które oceniamy jako nieprzydatne.

W skali świata żywotność telefonów jest oceniana na 5 lat. Wiele jednak zależy od miejsca siedzenia. Na iPhone’a sprzed 10 lat nosem będzie kręcić wielu Polaków, a Koreańczycy uznają za obiekt muzealny. Tymczasem przeciętny mieszkaniec północnych Indii będzie nim zachwycony. W serwisach aukcyjnych, takich Allegro czy eBay, można znaleźć kultowe modele telefonów sprzed ponad 20 lat oraz flagowce, które świat ujrzał dopiero w tym roku.

Wyprodukowanie telefonu to spory drenaż zasobów naturalnych Ziemi. Odzyskać z i ponownie wykorzystać można około 80% materiałów, które posłużyły do pierwotnej produkcji telefony. Ale proces ten zajmuje czas, pochłania energię i nie wszystkie elementy mogą posłużyć do wyprodukowania nowej elektoroniki. Dlatego reguły nie ma, a używany telefon warto puszczać w obieg tak długo, jak można go uruchomić.