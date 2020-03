Monitory Do pracy i po pracy - zakrzywione monitory Cooler Master razy dwa z dnia 2020-03-19

Niezależnie od tego, czy szukasz monitora do gier i rozrywki czy jednak do pracy i na co dzień, to nowe modele z zakrzywionymi ekranami od Cooler Master mogą ci się spodobać. Przyglądamy się specyfikacji urządzeń oznaczonych jako GM27-CF i GM34-CW.

Cooler Master GM27-CF i GM34-CW to najnowsze, stylowe i dobrze wyposażone monitory producenta z Tajwanu. Obydwa mają zakrzywione ekrany i obydwa mają sprawdzać się zarówno podczas grania, jak i w trakcie pracy. Obydwa też obsługują technologię FreeSync, mają 6-watowe głośniki i mogą pochwalić się pokryciem palety barw sRGB w 125 proc., ale na tym właściwie podobieństwa się kończą. Zakrzywione monitory Cooler Master (nie tylko) do gier Cooler Master GM27-CF jest bowiem monitorem z 27-calową matrycą typu VA, cechującym się rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli, odświeżaniem 165 Hz i jasnością sięgającą 300 nitów. Z kolei Cooler Master GM34-CW ma 34-calowy ekran VA z warstwą kropek kwantowych, a pozostałe jego parametry to rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli, odświeżanie 144 Hz i jasność dochodząca do 400 nitów. Dodatkowo obsługuje HDR10. Graczom jeden i drugi monitor może zaoferować specjalne tryby skrojone pod pierwszoosobowe strzelanki i strategie czasu rzeczywistego. Na co dzień z kolei doceni się możliwość regulacji położenia ekranu oraz filtr światła niebieskiego, chroniący oczy przed nadmiernym zmęczeniem. Dzięki temu czy to bawić się, czy pracować można przez wiele godzin każdego dnia. Jakie są ceny tych nowych monitorów? Różne specyfikacje przekładają się też naturalnie na różne ceny. Cooler Master GM27-CF kosztuje 1299 złotych. Z kolei za monitor GM34-CW zapłacimy 3299 zł. Źródło: Cooler Master, Entrymedia Czytaj dalej o monitorach: Czarny czy biały? iiyama prezentuje monitor ProLite B2483HSU i kusi promocją

