Po co chodzić pieszo, kiedy można wziąć mecha. A można, bo gra No Man’s Sky została wzbogacona o nie w ramach ostatniej, udostępnionej dziś aktualizacji.

Ekipa Hello Games nie przestaje rozwijać swojego No Man’s Sky. Oprócz dużych dodatków (takich jak ostatnie Living Ship czy Synthesis) wzbogacających tę eksploracyjną przygodówkę o masę nowej zawartości, dbają też o mniejsze aktualizacje. Ostatnia z nich dodaje pojazd typu Exo Mech o nazwie Minotaur.

Zobacz najnowszy zwiastun No Man’s Sky – oto Exo Mech:

Exo Mech w No Man’s Sky pozwala szybciej poruszać się po powierzchni planet i zapewnia dodatkową ochronę przed promieniowaniem czy ekstremalnymi temperaturami, jak również przed najróżniejszymi niemiłymi zdarzeniami, do jakich może na niej dojść.

Minotaur to sporych rozmiarów mech, do którego możemy wsiąść i – w odróżnieniu do innych pojazdów – wciąż korzystać z lasera górniczego. Powinien się więc świetnie sprawdzić przy zbieraniu surowców w tych bardziej niebezpiecznych obszarach.

Minotaur pojawił się już w No Man’s Sky

A wspominaliśmy już, że Minotaur ma zintegrowanego jetpacka? Nie? To wspominamy. I brzmi to chyba bardzo zachęcająco, prawda? Podobnie jak pełna obsługa trybu VR.

Aktualizacja, wprowadzająca również kilka mniejszych poprawek, jest już dostępna w No Man’s Sky na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: Hello Games, The Verge

