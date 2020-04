Gry uznawane są przede wszystkim za źródło dobrej zabawy. Bywają jednak też takie, które uczą. Geoguessr to natomiast najlepsze co może się zdarzyć, czyli gra łącząca dobrą zabawę z nauką.

Darmowa gra w przeglądarce zamiast lekcji geografii - Geoguessr

Panująca pandemia sprawia, że wiele osób spędza całe dnie w domu. Pomysłów na jego spożytkowanie (poza pracą, jeśli mamy ją do wykonania) może być wiele. Śledzący na YouTube kanał Lekko Stronniczy pewnie kojarzą już Geoguessr. To właśnie tam w jednym z ostatnich odcinków pojawiła się wzmianka na temat tego interesującego projektu.

To darmowa gra w przeglądarce. Lądujemy w losowym miejscu na globie i mamy za zadanie zgadnąć gdzie jesteśmy. Baza danych i prezentowane widoki to znane chyba wszystkim Google Maps oraz Google Street View. I chociaż założenia zabawy są naprawdę proste, to już samo odgadywanie wymaga niekiedy dużego wysiłku lub nawet stawiania na intuicję.

Sprawdźcie się na oficjalnej stronie Geoguessr.

Geoguessr za darmo, opcjonalnie za dopłatą

Jak zostało wspomniane, przy Geoguessr można dobrze bawić się i sprawdzić swoją orientację w świecie bez jakichkolwiek opłat, a nawet zakładania konta. Dla tych, których cały projekt wciągnie najbardziej przewidziano dodatkowe warianty.

Zakładając konto raz dziennie można sprawdzić dowolną mapę tematyczną (dotyczącą nie tylko określonych rejonów, państw czy miast, ale chociażby słynnych miejsc czy stadionów), a decydując się na opłaty otrzymuje się szereg dodatkowych korzyści. O jak dużych wydatkach mowa? 2.99 dolarów za miesiąc. Wykupując dostęp za cały rok wychodzi jeszcze taniej, bo 1.99 dolarów za miesiąc.

Źródło: geoguessr, Lekko Stronniczy

