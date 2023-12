Na pompy ciepła w Polsce można uzyskać dofinansowanie. Jak wiele gospodarstw domowych zdecydowało się już na złożenie wniosku? Przedstawione przez NFOŚiGW liczby robią wrażenie.

Dofinansowanie do zakupu pompy ciepła można w naszym kraju uzyskać w ramach czterech różnych programów. Są to:

Czyste Powietrze

Ciepłe Mieszkanie (powiązany z tym wyżej)

Mój Prąd

Moje Ciepło

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił konkretne liczby na temat tego, ile urządzeń zostało dofinansowanych w ramach tych czterech programów.

Ile pomp ciepła dofinansowano w Polsce?

Największą popularnością cieszy się program Czyste Powietrze (wraz z Ciepłym Mieszkaniem). W jego ramach dofinansowano już blisko 189 tys. pomp ciepła. Kolejnych 20 tys. dofinansowano z Mojego Ciepła, a 14 tys. z Mojego Prądu. Łącznie Polacy skorzystali z dopłat na ponad 221,5 tys. urządzeń.

221,5 tys. to duża liczba, a mowa tylko o pompach, na które uzyskano dofinansowanie. Są też takie, które zostały zakupione z prywatnych środków – łącznie w Polsce zainstalowano już ponad 350 tys. pomp ciepła (jak podaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

Równocześnie jednak nawet 350 tys. to wciąż niewiele, gdy zestawi się tę liczbę z 3 mln „kopciuchów”, jakie nadal są wykorzystywane do ogrzewania polskich domów.

Pompy ciepła dominują w programie Czyste Powietrze

NFOŚiGW przedstawił też inny interesujący wykres. Przedstawia on udział poszczególnych źródeł ciepła we wnioskach o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Są to dane za okres od 19 września 2018 r. do 31 października 2023 r.

Niewątpliwym numerem jeden były powietrzne pompy ciepła (46 proc.). Podium uzupełniły kondensacyjne kotły gazowe (30 proc.) i kotły na biomasę (21 proc.). Warto odnotować także obecność gruntowych pomp ciepła (2 proc.), a zestawienie zamykają systemy ogrzewania elektrycznego (0,8 proc.) i węzły cieplne (0,1 proc.).

Popularność pomp ciepła rośnie, ale…

Warto dla porównania zaznaczyć, że najmocniej wzrósł udział pomp ciepła w tym zestawieniu. Obecnie (łącznie) wynosi on 48 proc., podczas gdy pod koniec sierpnia było to „zaledwie” 33 proc.

Pompy ciepła należą do urządzeń drogich w zakupie i instalacji, ale program Czyste Powietrze nierzadko umożliwia uzyskanie nawet 100-procentowego dofinansowania. Niewątpliwie to właśnie z tego powodu cieszy się aż tak dużą popularnością. Niewykluczone jednak, że w 2024 r. to zainteresowanie zmaleje – kontekstem są reformy, które mają wyeliminować możliwość uzyskiwania dopłat na pompy ciepła bez unijnych certyfikatów.

Źródło: Czyste Powietrze, Globenergia